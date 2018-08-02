即巿股評 港股直擊

大市急跌，低位有貨坐上來的強勢股宜減磅，市場氣氛不算恐慌，未到大舉入市看長線。

連澳門博彩股突然出現一堆所謂利淡因素，上月賭收和永利(01128)第二季表現遜預期；銀娛(00027)菲律賓長灘島項目正式叫停。其實世界盃效應早有預期，市場估計7月澳期賭收增長的預測區間8%至16%，早反映有分析員看淡。另外，菲律賓官方也非今日突然要處理長灘島污染問題。

今日一遍哀鴻之下，有一隻澳門股逆市造好「澳門李嘉誠」柯為湘旗下保利達資產(00208)盈喜，預期截至6月底止中期溢利按年顯著上升，去年中期純利4858.1萬元。連帶母企九龍建業(00034)也發盈喜。

盈喜由於保利達持有澳門海上居發展項目收入和公允值收益。保利達今日高見0.93元逾兩年半高，收市升3.4%，報0.92元。

保利達近月走出強勢股走勢，海上居應是成功項目。但其實保利達有個爛尾盤叫「海一居」，早前在澳門終審敗訴，地皮被政府收回，保利達稱責任在澳門政府將盡快申請賠償。

問題是保利達早於1990年獲發臨時批地文件，一早沽清3000個樓花，但25年後地盤連地基都未造好。這樣的項目管理水平，很難買落手。

筆者喜歡電影，記得杜琪峯與韋家輝的銀河映像，1998年拍出一套長年被低估的澳門江湖電影《暗花》，當中第一句對白是：「澳門，一個龍蛇混雜嘅地方，唔少人想喺道搵著數」。

彈丸之地，不等於人心特別純樸。有人25年搞不好一個項目，也可以有人隨手丟低幾百隻狗行左去。

陳鎮強

信報投資研究部

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