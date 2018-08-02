擔心中美貿易戰全面爆發，中港股市齊重創，內地上證大跌2%，港股亦瀉626點，恒指更連跌四日，累插1089點或3.8%。
市場正陷恐慌，北水進一步走避，全日淨走20.18億元(人民幣﹒下同)，較上日多6.94%，而北水三日累計淨走高達42.27億元。
連跌6日的騰訊(00700)，北水沽極都有，今日再掟19.83億元，全日挫2.8%，續為北水沽得最狠個股。舜宇(02382)及金蝶(00268)北水亦撤離，全日錄得淨沽1.21億及4163萬元。
體育用品股安踏(02020)，今日跟市跌，但250天牛熊線失而復得，全日錄北水淨沽1.25億元。
另外，中資金融股低殘，北水趁機執倉，招行(03968)、中行(03988)及財險(02388)分別錄得2.21億、1.66億及1.02億元資金流走，相反工行(01398)及建行(00939)分別有2.83及1.14億元資金掃入，而工行與建行更是北水買入最多首兩隻個股。
昨日獲北水狂掃2.48億元的融創(01918)，今日仍有買盤跟進，全日再淨吸1.18億元；華能(00902)雖被富瑞降目標價，但仍予「買入」評級，全日亦有2144萬元北水買入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、建行、舜宇、融創、財險、中行、安踏、招行、華能。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、金蝶、建行、舜宇、財險、東江環保(00895)、融創、中興(00763)、招行及華能。
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