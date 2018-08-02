港股直擊 即巿股評

中美貿易戰再升溫，拖累中港股市下挫。恒指連跌三日後，今日進一步插穿兩萬八，收逾10個月新低。

恒指今早低開181點，開市後跌幅一度收窄122點，見28218點全日高，之後沽壓驟增，跌穿兩萬八，半日收市前曾瀉702點，中午挫657點。午後跌幅進一步擴大，恒指曾瀉762點，見27578點創逾10個月低位，其後跌幅一度收窄至約550點。恒指收報27714點，跌626點或2.2%，連跌4日累插1089點或3.8%，創去年9月29日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達83%；上升股比例僅17%。

國企指數報10733點，跌239點或2.2%。國指4日累挫314點或2.8%。

大市成交額1072億元，較上日增加167.72億元或18.5%。

恒指波幅指數收報21.49，急升16.4%。

即月期指收市跌690點或2.44%，報27605點，低水110點。

A股午後急挫，滬指曾插3.4%，收挫2%，報2768點；深成指挫2.5%。兩市成交額3793億元人民幣。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周三發表聲明，確認總統特朗普已指令貿易代表署，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%。中國外交部發言人耿爽回應表示，奉勸美方端正態度，不要試圖搞訛詐，對中國不起作用。

美國道指期貨最新挫120點，報25171；歐洲三大市場亦向下，德國DAX指數最新挫1.74%。

藍籌股方面，騰訊(00700)午後曾插4.1%，低見340.4元創10個月低，收市挫2.8%，連跌6日累插9.2%，期內市值蒸發3313.66億元。

金融股受壓，滙控(00005)跌2%；友邦(01299)跌1.6%；建行(00939)跌2%；平保(02318)挫2.8%。另外，連日尋頂的領展(00823)和恒生(00011)分別吐2.6%和1.6%；吉利(00175)創逾一年低，收市挫4%。藍籌中只有九倉置業(01997)錄得升幅，高收0.4%。

長和(00001)跌2.4%，集團收市後公布半年股東應佔溢利180.2億元，按年增13.2%，每股派中期息0.87元。長實集團(01113)跌2.6%，集團收市後公布中期股東應佔溢利247.53億元，按年增長65.3%，每股派中期息0.47元，增加11.9%。

焦點板塊

濠賭股：全日捱沽，永利澳門(01128)第二季多賺56%，遜市場預期，德銀和高盛降目標，股價瀉9.6%。銀娛(00027)菲律賓長灘島(Boracay)項目按菲律賓總統杜特爾特的命令煞停，股價曾插7.6%，收市挫5.3%。另外，金沙中國(01928)挫3.8%；昨日績後造好的澳博(00880)吐4.4%；新濠國際(00200)跌2.6%；美高梅中國(02282)跌3.1%。澳門昨日公布的7月賭收亦稍遜市場預期。

科技股：貿易戰再升溫，手機設備股持續受壓，舜宇(02382)見逾3個月低，收市跌3.1%；瑞聲(02018)創逾一年低，收市跌3.5%；通達(00698)跌2.5%；比亞迪電子(00285)挫3.7%；丘鈦(01478)挫3%。另外，小米(01810)曾挫5.04%，見16.96元，穿招股價17元，收市挫3.4%。多隻科網軟件股跑輸，金山軟件(03888)遭野村降評級及目標，股價創近17個月低，收市挫6.8%；中軟國際(00354)跌2.3%；閱文(00772)挫2.9%；網龍(00777)創近3年低，收市挫6.3%；美圖(01357)、易鑫(02858)和眾安在綫(06060)創新低。半新股方面，第七大道(00797)、51信用卡(02051)、維信金科(02003)和映客(03700)全線造出上市後新低。相反，有才天下(06100)獲大摩首予「增持」評級，目標價38元，股價升3.3%；下周三(8日)公布中期業績的IGG(00799)逆市回升半成。

重型設備股：昨日見追捧，今早急挫，重汽(03808)插14.1%；濰柴動力(02338)插12%；中聯重科(01157)跌1.3%；龍工(03339)挫4.6%。內地第一商用車網消息指，7月內地重卡共銷售7.7萬輛，按年下降15%，為5個月以來首次下跌。

外貿及航運股：中美貿易戰再升溫，出口及美國業務佔比較重的股份下挫，梳化股敏華 (01999)創逾一年低，收市跌4.6%；萬洲(00288)跌1.9%；汽車零件商耐世特(01316)和敏實(00425)分別挫4.4%和3.8%；偉易達(00303)跌2.4%；創維數碼(00751)跌3.2%；TCL電子(01070)跌3.2%。航運股方面，中遠海控(01919)跌3%；招商局港口(00144)跌2.2%；中外運航運(00368)跌5.3%；中國外運(00598)跌3%；中遠海運國際(00517)跌3.3%；中遠海發(02866)跌3.2%；中遠海能(01138)跌2.3%。

焦點股份

恒大健康(00708)：曾逆市飆16.4%創新高，收市升一成半，成交額2.88億元。集團為第一大股東的法拉第未來(Faraday Future)公布，旗下第一輛豪華電動車FF91完成「白車身」(Body in White)，料首批FF91交付預計將於12月開始到2019年中期完成。

北京首都機場(00694)：股價逆市升5.1%，成交額2.14億元。美銀美林估計，首都機場上半年業績強勁，加上北京地區冬季進行空域改革，有望成為股價向上的催化劑，將其評級由「跑輸大市」大幅提升至「買入」，目標價由10.3元升至11.3元。

歌禮製藥(01672)：上市翌日急挫，曾插18%，見11.48元創新低，收市挫15.3%，成交額4.12億元。歌禮為本港首隻無收入生物科技股，昨日以招股價14元上市。

周黑鴨國際(01458)：股價曾挫7.8%，見5.1元創上市新低，收市跌5.4%。摩根士丹利發表報告，睇淡內需消費股，當中把周黑鴨評級由「與大市同步」下調至「減持」，目標價由7.1元降至5元。

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