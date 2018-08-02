香港財經 港股直擊 重要通告

長實集團(01113)主席李澤鉅於業績報告中表示，今年上半年，集團各項主要業務繼續按預設目標穩步經營及發展，整體營運表現持續穩固。

李澤鉅指出，集團各項業務持續穩健發展，上半年整體業績良好。積極推展雙軌業務發展策略，一方面持續強化既有地產業務根基，同時致力拓展多元化業務組合及經營地域，加強固定收入基礎以為股東創造穩定回報，期內相關策略進展理想。

他稱，集團上半年穩健業績由三方面因素帶動，其中，地產業務表現符合預期；固定收入業務陸續開始提供穩定溢利貢獻；而出售上海世紀匯廣場及本港中環中心權益錄得可觀溢利入賬。

此外，李澤鉅表示，上半年香港物業成交及價格錄得平穩升幅，而內地物業市況亦保持穩定。期內集團物業銷售總數累計超逾160億元，由於若干物業發展項目的銷售收入將於今年下半年確認入賬，上半年物業銷售收益較去年同期為低。集團將繼續以穩健經營方針從事物業發展。

他又說，集團商舖租賃業務受惠於本港零售市道持續復甦而有所改善，集團亦把握適當機遇持續重整及平衡物業投資組合比重以爭取最佳回報，今年5月集團以402億元完成出售中環中心，商廈物業租務收益遂略為減少，而上半年整體物業租務收入則與去年同期相若。6月，集團以代價10億英鎊(約106億港元)購入倫敦新甲級寫字樓 5 Broadgate物業，其現有租約年期長至2035年，將帶來固定收入及穩定回報。集團相繼擴展英國及歐洲大陸之物業投資組合，進一步鞏固多元化租金收入來源。

在酒店及服務套房業務方面，李澤鉅表示，上半年訪港旅遊業持續改善，內地旅客繼續成為主要增長動力。酒店房間平均入住率及實際平均房租均呈溫和升幅。集團酒店及服務套房業務的收益按年增加，位於香港兩項酒店項目將新增合共約1200間客房，有助顯著拓展集團酒店業務，強化組合基礎繼續為集團提供穩定收入。