重要通告 港股直擊

叙福樓集團(01978)公布，旗下附屬公司獲一名獨立第三方，轉讓永華麵家於香港、澳門及新加坡註冊的商標。

董事會相信，簽訂有關協議為其進入中華麵食市場、分散業務及為股東帶來最多回報的良機。