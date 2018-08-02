重要通告 港股直擊

長和(00001)公布，截至6月底止半年港口及相關服務EBITDA為62.05億元，按年增8.75%；收益總額175.91億元，按年增8.62%，主要由獲利更多之毛利組合、嚴謹成本控制及有利外幣兌換因素所帶動。

期內，吞吐量減少1%至4060萬個標準貨櫃，當中本地及轉運貨物數量分別為65%及35%，主要由於和記港口信託、中國、巴生、墨西哥及巴拿馬之吞吐量減少，因巴塞隆拿、巴基斯坦及泰國之吞吐量增加而部分抵消。

部門將繼續實行節省成本措施，透過技術及增加工序自動化以提高營運效率，並將進一步加強與客戶之策略聯盟。

集團又預期，貿易衝突將於下半年對此部門構成影響。雖然在事件未明朗前，難以知悉受影響之嚴重程度，惟部門之多元化客戶基礎，並在全球各地不同地區市場營運，得以確保在面對潛在逆境時較同業更具韌力。

基建方面，上半年EBITDA為189.45億元，按年增19.59%；收益342.25億元，按年增32.05%；EBIT為132.42億元，按年增10.82%，部分由於有利之外幣兌換因素。而以當地貨幣計算之EBITDA及EBIT分別增長12%及4%，主要由2017年收購DUET集團、Reliance Home Comfort及ista之新增貢獻所帶動。

今年上半年，聯營赫斯基能源盈利6.96億加元，去年同期為虧損2200萬加元，基本表現受惠於其綜合業務模式而大幅改善。