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長實集團(01113)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利247.53億元，按年增長65.3%。每股溢利6.69元，升68.51%，派中期息0.47元，較去年同期升11.9%。

期內，重估及出售投資物業前溢利120.68億元，按年上升20.14%；收入241.18億元，減少19.24%。

今年上半年，物業銷售收入，包括攤佔合營企業91.09億元，按年下跌58.27%，主要包括本港君柏餘下的住宅單位銷售；內地多個項目的住宅及商業單位銷售，東莞海逸豪庭、青島曉港名城、上海臻水岸苑及湖畔名邸、 南京漣城和武漢世紀江尚中心；以及英國 Chelsea Waterfront的住宅單位銷售。

至於上半年物業銷售收益，包括攤佔合資企業22.34億元，按年減少75.54%。

長實指出，上半年度物業銷售收入及收益按年減少，然而若干預期年度內入賬的物業銷售，會於發展項目在下半年竣工及完成交易時，被確認及提供收益。

該公司表示，期內推出多個項目的住宅單位預售及進展良好，包括本港星漣海、維港頌和海之戀、內地長沙盈峰翠邸、成都南城都匯和廣州逸翠莊園等，而新加坡Stars of Kovan的所有住宅單位亦已售罄。預期待各項目竣工，於物業銷售被確認時帶來溢利貢獻。

截至6月底止，該集團擁有可開發土地儲備(不包括農地及已完成物業，但包括發展商於合作發展項目之權益)約1 .15億平方呎，其中500萬平方呎、1.6億平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外，而已簽訂合約但尚未確認的物業銷售(包括攤佔合營企業)為784億元。