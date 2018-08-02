即巿股評 港股直擊

雖然美股隔晚只係個別發展，納指受蘋果業績理想帶動上升，但道指跟標指則下跌，除咗因為油價急挫之外，美國10年期債息又升抵3厘水平。本來傳出中美雙方有意重返談判桌，誰知侵侵又玩嘢，指要加碼徵稅，研究對中國2000億美元商品徵稅，由10%大幅調高至25%。貿易戰又再度升溫，至大鑊係中國似乎無計可施，得把口講話唔怕打，即管打，但又未見任何對策。唯一中國可以做嘅就只有繼續谷基建，谷內需，任由人民幣貶值，減低對出口依賴，希望以此繼續頂住GDP。樂觀啲睇，中國或藉此成功為中國經濟轉型，但面對外貿易放緩，甚至急挫嘅風險，內地企債亦係另一個計時炸彈，暫時阿Man實在好難樂觀。睇怕貿易戰問題，中國只能以拖字訣應付，如此一來，中港兩地股市自然成為犧牲品。

恒指低開181點，一度收窄跌幅高見28212點，以為殺完28000至28200嘅牛證重貨區街貨，恒指或可以喺28000抖抖。豈料內地股市愈插愈深，淡友得勢不饒人，跌勢加劇半日最多跌702點，低見27638點，見超過10個月新低。中午恒指報收27683點，跌657點；國指跌288點，報收10684點。

阿Man講到明港股一路向西，但今日單日跌幅超過2%，再加上牛證街貨重貨區由27600至28299咁多個位，幾乎殺得七七八，唔排除喺27500至27600水平會有啲支持，超賣之下或有反彈。不過28000至28200點，已由支持變為阻力，短線反彈力度有限，可能27800至28000點又再掉頭，視乎今日牛證街貨變化。

之前騰訊(00700)跌穿375元，阿Man已多次呼籲咪亂接飛刀，至少呢一轉要跌至350至355元，誰知今日再跌3.3%，半日低位見341.4元。又睇睇騰訊牛證街貨嘅情況，重貨區345元至349.5元當然全軍覆沒，就連340元至344.8元亦殺得七七八八，斷估呢一浸340元有得停一停。但睇番周線圖複式頭肩頂嘅重要支持位365元失守，若然短期內騰訊未能收復365元頸線支持，量度跌幅度要見255元。若然閣下不幸仍有騰訊喺手，尤其口口聲聲話啲貨係作為長線投資，要好好思量一下，若然騰訊有機會反彈，又未能重上365元之上，係咪要忍痛分手，否則仲有成舊水下跌空間，咪話阿Man唔及早通知。

好彩阿Man噚日已叫咪見濠賭股有啲生氣就追貨，今日一個屈尾十又走樣，原因係噚日公布嘅7月份博彩收入遜預期，今日濠賭股唔單止打回原形，又係嘔突收場。目前市況仲有反彈，都係眼自手勿動，大方向港股仍然疲弱，維持一浪低於一浪，有波幅，冇升幅嘅尋底格局。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)