港股直擊 即巿股評

中美貿易戰再升溫，中港股市急插。恒指連跌三日後，今早插穿兩萬八，創逾10個月新低。

恒指今早低開181點，開市後跌幅一度收窄122點，見28218點半日高，之後沽壓轉強，跌穿兩萬八，半日收市前曾瀉702點，見27638點，創逾10個月低。恒指中午收報27683點，挫657點或2.3%，大市成交額531.97億元。

國企指數報10684點，跌288點或2.6%。

恒指波幅指數半日報21.1，急升14.2%。

A股重挫，滬指失2800點，半日插2.45%；深成指挫3.12%。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周三發表聲明，確認總統特朗普已指令貿易代表署，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%。

藍籌股方面，騰訊(00700)低見341.4元創10個月低，半日挫3.3%。金融股受壓，滙控(00005)跌1.8%；友邦(01299)跌1.9%；建行(00939)跌2.4%；平保(02318)挫3%。另外，連日尋頂的領展(00823)和恒生(00011)分別吐2.8%和1.5%；吉利(00175)創逾一年低，半日挫4.1%。藍籌中只有九倉置業(01997)錄得升幅，半日高收0.1%。

焦點板塊

濠賭股：濠賭股今早跑輸，永利澳門(01128)第二季多賺56%，遜市場預期，德銀降目標至31元，股價半日瀉10.2%；銀娛(00027)挫5.8%；金沙中國(01928)挫4.1%；昨日績後造好的澳博(00880)吐3.5%；新濠國際(00200)跌3.3%；美高梅中國(02282)挫4.6%。澳門昨日公布的7月賭收亦稍遜市場預期。

手機設備股：板塊持續受壓，舜宇(02382)見逾3個月低，半日挫4.2%；瑞聲(02018) 創逾一年低，半日挫4.2%；通達(00698)跌1.9%；比亞迪電子(00285)挫4.2%；丘鈦(01478)挫3%。另外，小米(01810)曾挫5.04%，見16.96元穿招股價17元，半日挫4.6%，成交金額7.82億元。

重型設備股：昨日見追捧，今早急挫，重汽(03808)插12.5%；濰柴動力(02338)插10.7%；中聯重科(01157)跌3.1%；龍工(03339)挫4%。內地第一商用車網消息指，7月內地重卡共銷售7.7萬輛，按年下降15%，為5個月以來首次下跌。

焦點股份

恒大健康(00708)：今早逆市飆12.4%創新高，半日升11.7%，成交額1.69億元。集團為第一大股東的法拉第未來(Faraday Future)公布，旗下第一輛豪華電動車FF91完成「白車身」(Body in White)，料首批FF91交付預計將於12月開始到2019年中期完成。

周黑鴨國際(01458)：今早曾挫6.7%，見5.25元創上市新低，半日跌6.3%。摩根士丹利發表報告，睇淡內需消費股，當中把周黑鴨評級由「與大市同步」下調至「減持」，目標價由7.1元降至5元。

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