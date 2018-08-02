港股曾重創逾七百點，小米(01810)一度跌穿招股價17元，最低見過16.96元，挫5.04%，現報17元，仍挫4.8%，成交金額7.33億元。
至於舜宇(02382)挫4.7%，造120.7元；瑞聲(02018)跌4.3%，造93.65元；通達(00698)跌2.5%，報1.57元；比亞迪電子(00285)下滑4.3%，造8.98元；丘鈦(01478)降3.1%，造5.9元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
港股曾重創逾七百點，小米(01810)一度跌穿招股價17元，最低見過16.96元，挫5.04%，現報17元，仍挫4.8%，成交金額7.33億元。
至於舜宇(02382)挫4.7%，造120.7元；瑞聲(02018)跌4.3%，造93.65元；通達(00698)跌2.5%，報1.57元；比亞迪電子(00285)下滑4.3%，造8.98元；丘鈦(01478)降3.1%，造5.9元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|日央行副行長:倘孳息率急升央行將購債
|上一篇：
|官媒:資本市場穩健運行基礎不斷鞏固