港股直擊 即巿股評

話說噚晚發咗個古怪到爆嘅夢，仲要好長(其實我成日都係咁)，醒咗之後仲要記得好清楚(浪費我個腦啲RAM)，不過成個夢最尾我見到上年先走咗嘅公公...然後我發覺我遲咗起身，依家10點我先至返到公司。

喺巴士上我喺屋企人個WhatsApp gp度講返我噚晚發夢見到阿公，呢頭send完嗰頭就收到台嘅message「恒指跌幅擴大至逾200點」，哎呀，市都開埋添啦，揸咗唔知幾多日嘅滙控Put(24681)本身噚日喺下半part嘅時候話要搵個位安葬一吓，但見噚日尾市時恒指由升轉跌，滙豐控股(00005)嘅日線圖上技術指標再次發出看淡訊號，但個價就企硬係$74.X，古語有云：「阿婆走得快，一定有古怪」；再者，day one開始就話(24681)係小注落場，抱住一個把心一橫嘅心態揸多日。結果，我落咗巴士行緊返公司時再睇吓(24681)，做$0.095；依家10點4分，恒指跌逾400點，連28000點都無埋，(24681)做緊$0.092，仲唔走就好難等下一輪架。按之前計(24681)嘅買入價$0.0857/$0.084計，即係話今次有驚無險地執咗5.1%至9.5%。

又繼續返噚日所講嘅按住業績期搵個股炒嘅事先。噚日喺下半part時講到下個星期三(8月8日)就係銀娛(00027)嘅業績大日子，前日同業澳博(00880)業績咁好，仲要因為份成績表昨日最高見過10.36元，相信銀娛係同一個經營環境之下都會有張靚靚成績表同大家交代一下。

不過咁，依家入定貨又確係早咗少少嘅，所以都想佢再樣衰啲，希望喺日線圖上見超賣入吼隻Call/牛證。今日市跌，銀娛都無情講，喺10點9分時見佢跌3.5%，做緊$59.95，都真係跌得好金。

日線圖上見銀娛今日一支大陰燭裂口下插，穿250天線($60.57)，換條保歷加通道出嚟嘅話，今日粒燭將本身處於保歷加上升通道嘅銀娛，轉落去下降通道範圍，而保歷加通道底($59.06)同現價都仲有一段距離嘅，會唔會稍後兩日再穿埋個底至再憑靚業績彈起呢？但願如此。

反正呢兩日都係等業績高峰期時先出手，望望恒指牛熊證街貨圖同自己補習吓先。依家10點13分，恒指最低暫時做過27930點，換言之下方牛證28200至28299點，至到28000至28099點呢三part嘅牛證街貨全數死亡，呢度夾埋有1938張期指，而最貼價嘅27900至27999點呢度就得93張期指咁大把啫，重貨區就落到去27600至27699點嗰1017張期指度。

嗯，咁早就做咗咁多嘢，依家就面對住一個無乜街貨嘅牛證區，唔通個市今日就此收工，keep住跌3XX點就悶落去？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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