港股直擊 即巿股評

內房股利淡因素纏身，板塊持續受壓。工地安全受關注的碧桂園(02007)今早暫時最多跌3.2%，見11元續創近9個月低，現跌1.2%；旗下碧桂園服務(06098)挫4.7%。

另外，內地傳媒早前報道碧桂園負債9300億元人民幣，內地微信號「債券實地調研」披露碧桂園電話會議紀要，作出相關回應。碧桂園澄清，9300億元人民幣中，有3308億元人民幣屬於貿易及其他應付款；3467億元人民幣屬於預收賬款，來自已售住房，由於不存在交樓問題，並不存在負債風險；有息負債2160億元人民幣。上半年負債略有上升，但仍舊控制淨負債率在70%以下。

昨日瀉一成的融創(01918)最新跌0.4%；恒大(03333)跌0.7%；中海外(00688)跌0.8%；新城發展(01030)跌3.3%；旭輝(00884)跌3.6%；萬科(02202)跌2.1%。

中央政治局會議早前表明堅決遏制樓價上漲，各地接連加強調控，深圳推出被稱「史上最辣」樓市調控，包括暫停企業單位在深圳市購買商品住房和購房後3年內禁止轉讓。另外，蘇州四大銀行由8月1日起，將提早於5年內還款的按揭當做違約，要收取違約金。

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