即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅552點。恒指28340點，跌242點或0.85%，成交金額904.28億元。國指收報 10973點，跌51點或0.47%；上證收報2824點，跌51點或1.8%。三項指數都回軟，以A股走勢較差。

恒指呈2連陰走勢，若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」的利淡形態，並失守10 SMA及20 SMA，最低跌至28219點，創7月24日以來低位。MACD快慢線正差距進一步收窄，市況轉弱。全日上升股份632隻，下跌948隻，整體市況偏弱。

中國央行發新聞稿指出，下半年工作任務艱巨，要鼓勵金融機構加大支持實體經濟，降低實體經濟融資成本。估計是要紓緩中美貿易摩擦所帶來之影響。

美國國會收緊外國投資審查，為科技和房地產行業的交易設置了新的障礙。法案賦予美國的外國投資委員會(CFIUS)更廣泛權力。另方面，美國商務部新增了44間中國企業，指她們可能對美國國家安全構成風險。

美國供應管理協會(ISM)的7月調查報告顯示，特朗普關稅促使製造商考慮在美國以外地區進行生產。美國7月製造業降溫，新訂單指數跌至一年低位。

美國聯儲局議息後，維持關鍵利率不變，稱經濟表現「強勁」。同時重申了通過逐步加息來使經濟保持穩健增長的計畫。參考聯邦基金利率期貨資料，議息後市場預料9月加息的機會率接近100%。

在貿易摩擦的陰霾下，美股三大指數個別發展，納指受科技企業業績佳而上升。今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為28000水平。

個股介紹：

周大福(01929)的主要業務為以「周大福」品牌從事設計、製作及銷售珠寶及鐘錶產品業務。

在截至2018年6月底止的3個月，香港及澳門市場於季內錄得21%增長。中國內地方面，若包括電子商務業務，同店銷售增長5%，銷量增長4%。中國內地的電子商務零售值於第一季度按年增長24%，銷量增長25%。

期內，集團於中國內地淨開設71個零售點；在香港、澳門及其他市場，集團於香港開設1個周大福TMARK零售點，以及於日本、馬來西亞及新加坡共開設3個周大福珠寶零售點。於2018年6月30日，集團合共有2660個零售點。

集團現價市盈率18.5倍，周息率7.5%(末期息及特別息已除淨)。股份上日收報7.58元，上望9元，止損設於7.46元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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