港股直擊 即巿股評

港股三日挫463點，市場憂慮中美貿戰再度升級，加上科技股亦仍然偏弱，料恒指短期有機會跌至28000點心理關。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指收跌81點或0.32%，報25333點；納指收升0.46%，報7707點，在50天線上靠穩；標普500指數收跌0.1%，報2813點。蘋果季績勝預期，股價收升5.9%，創收市新高，報201.5美元，市值達9904億美元。百度季績勝預期，惟收市急跌7.7%，谷歌則收漲0.47%，有消息稱谷歌計劃在中國推出具有審查功能的搜尋引擎。

雖然蘋果股價急升提振科技板塊，但投資者對中美貿易摩擦的憂慮抑制了市場情緒。外交部回應「美方計劃於周三晚些時候宣布對價值2000億美元中國輸美商品徵收關稅，稅率從10%上調至25%」報道稱，中方在中美經貿問題的立場是非常堅定、明確的，沒有改變。美方的施壓和訛詐不會起作用。如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制。

聯儲局於當地時間下午2點發表FOMC議息會議聲明，與市場預期一致暫不加息，並表示由於經濟保持強勁，暗示下月可能加息。聯儲局按兵不動，美滙指數暫時波動不大，在94.6附近徘徊。經濟數據方面，美國7月ADP私營部門就業人數增加21.9萬人，遠高於增加17.8萬人的預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.41元，較本港上日收市高0.16元；騰訊(00700)昨日低見353元，收355元，隔晚ADR收報356.69元，高1.69元；國壽(02628)ADR收報19.48元，低4仙。油價偏軟，中海油(00883)ADR收報12.88元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報5.82元，低5仙；中石化(00386)ADR收報7.49元，低0.1元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.64元，低0.21元；聯通(00762)ADR收報9.76元，低4仙。

ADR港股比例指數報28275，較周三恒指低64點或0.23%。恒指昨日收報28340點，跌242點或0.8%，連跌3日累挫463點或1.6%。大市成交升至904.28億元。恒指昨日跌穿10天及20天線(約28467)，短期或再次下試28000點心理關。北水昨日淨流走18.87億元人民幣。市寬向下，其中3天線高於18天線的短線市寬下跌4.7個百分點至48.9%。

人民銀行在下半年工作會議上指出，下半年實施穩健的貨幣政策，把握貨幣供給總閘門，加強預調微調，保持流動性合理充裕，積極穩妥防範化解金融風險，將防範化解金融風險和服務實體經濟結合。

本港零售銷售連升16個月，升幅稍為收窄。六月份零售業總銷貨值按年上升百分12% ，升幅較五月份收窄0.9個百分點。

焦點板塊

內房股：受中央政治局會議強調要遏抑樓價，內房股昨日全線受壓。碧桂園(02007)急跌6.6%。部分開發商於收市後公布最新銷售數字。龍光地產(03380)7月合約銷售按年增長1.4倍，首七個月合約銷售額438.1億元人民幣，按年增長九成二。富力地產(02777) 7月合約銷售按年上升七成六。

普拉達(01913)：公布截至6月底止中期純利1.057億歐羅，按年增長一成一，不派中期息；期內毛利率為72%，下跌0.5個百分點。

澳優乳業(01717)：發盈喜，預期中期盈利2.7億元人民幣，按年增加七成六；其中，自家品牌配方牛奶粉及羊奶粉產品銷售額，將分別增加八成一及六成八。

長和系：長和(00001)及長實(01113)將於今天(2日)公布中期業績。市場預期，長和上半年純利介乎164.5億至181億元，按年升3%至近14%，料投資者關注長實旗下和記大廈的重建計劃。高盛較早前發表報告指，長和目前估值已跌至自金融危機以來最低水平，未來或有估值重估之催化劑，維持「買入」評級，目標價則輕微降至123元。