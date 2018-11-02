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在7月最後一個交易日，金價雖終止連挫3天的劣勢，卻無法避免持續4個月下跌，為2013年12月以來最長連跌月數紀錄，金價短期或有望反彈，惟長線而言未宜看好。

自1980年至今，金價曾14次連續回落4個月或以上(最多「六連跌」)，其後3個月上漲的機率是57%(多於一半)，期內平均升幅為4.2%(中位數4.4%)，但如把統計期延長至一年，金價卻只有43%機會上升(不足一半)，期內更錄得平均跌幅1.5%(中位數-2.7%)，顯示金價連跌數月後，往往會迎來3至6個月的短線反彈，但長期來說，則更有可能反覆探底。

黃金一向被視作避險工具，因為過去與風險資產(股票)呈較高的負相關性(correlation)，惟這特性已逆轉，附【圖】所見，以美股為例，標普500指數與金價的相關系數從年初時約負0.25，上升至最新的正0.07，即兩者走勢由相反轉為關聯性不大。黃金與股票「關係」生變，主要是強美元所致，假如美滙繼續上揚，估計金價也難見起色。

美國商務部周二(31日)公布，受家庭在餐飲及居住有關的開支消費增加帶動，6月份個人開支按月增長0.4%，連漲4個月；6月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.1%，與去年同期比較則升2.2%；至於美國聯儲局首選的通脹指標核心PCE物價指數，近3個月都錄得1.9%的按年升幅，十分接近局方的2%通脹目標，反映貨幣政策不會突然轉向；事實上，美國第二季GDP年率化按季增長初值達4.1%，幾乎是1月至3月期間2.2%的一倍，並創下2014年以來最快增速，數據可支持聯儲局繼續「收水」。

儘管美國總統特朗普已公開批評聯儲局不斷加息的舉措，但如今美國在通脹與經濟方面勢頭仍強勁，若明天公布的7月份非農就業數據理想，將為聯儲局9月上調利率提供充分理據，日後還很大機會維持「循序漸進」的加息步伐。

另一方面，歐洲央行(ECB)於上周貨幣政策會議後表明，將推行量寬到今年底，且預期最早明年夏季才開始加息。值得留意的是，歐盟統計局最新數據顯示，涵蓋19個國家的歐羅區第二季GDP按季僅升0.3%，屬兩年來最低，即歐洲經濟在去年復甦後又再放緩，與美國強健的經濟形成鮮明對比。換句話說，美國和歐羅區之間息差未來有可能持續擴闊，驅使美滙進一步走強，對金價無疑帶來巨大壓力。

技術走勢亦利淡金市。金價目前略為失守2015年底延伸的上升趨勢線，轉弱風險不細，後市或下試黃金比率38.2%約1194美元附近，甚至更低水平。

金價連月下挫，現已屆超賣，不排除觸發技術反彈，然而，由於美息趨升、美滙向好，加上考慮到金價與股市關聯性的轉變，投資者如果打算在風高浪急的市況中尋找避險資產，黃金看來並非理想的選擇。

信報投資研究部

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