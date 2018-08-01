港股直擊 即巿股評

市場再次擔心中美貿易戰升級，港股彈完即散，今早曾升189點後掉頭，午後更跌穿十天(約28531點)及廿天線(約28467點)，全日挫242點，險守28300收市。

港股反彈乏力，更錄三連跌收場，北水進一步逃亡，全日淨走18.87億元(人民幣﹒下同)，較上日淨走3.22億元，大幅增加4.86倍。

騰訊(00700)今早曾重返360元關，但北水即趁機減磅，全日錄淨沽13.03億元，騰訊全日微跌0.1%；金蝶(00268)再有北水流走，全日淨賣1.21億元，而騰訊及金蝶為第一及第三多沽出個股。

中資金融股偏軟，北水乘機執倉。平保(02318)、太保(02601)及建行(00939)分別錄1.53億、9564萬及7177萬元北水流出，平保為北水第二多沽出估股。相反工行(01398)及財險(02328)則獲1.55億及1836萬元資金流入，而工行為第二多金水流入個股。

內房股亦見北水換馬手影。中央決心解決好房地產市場問題，碧桂園(02007)全日挫6.6%，而北水淨沽1.4億元；恒大(03333)也獲北水淨沽5213萬元。不過，大插9.2%的融創(01918)，卻引北水狂掃2.48億元，為今日買入最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、工行、平保、華能(00902)、碧桂園、舜宇(02382)、吉利(00175)、財險及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、金蝶、太保、濰柴(02338)、恒大、舜宇、建行、華能及李寧(02331)。

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