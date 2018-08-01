港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回穩，道指升108點；納指回升0.55%。不過港股「七翻身」落空後，八月首個交易日高開低收，市場憂慮中美貿易戰再度升級。

恒指今早高開173點，開市後曾升189點，見28772點全日高，之後反覆回軟，曾倒跌76點見半日低，中午跌7點，午後跌穿上午低位，插穿10天線(約28531點)和20天線(約28467點)滙聚，尾段曾挫363點，見28219點逾一周低。恒指收報28340點，跌242點或0.8%，跨月連跌3日累挫463點或1.6%。大市今日下跌股份比例為六成；上升股比例僅四成。

國企指數報10973點，跌51點或0.5%。國指三日累失74點或0.7%。

大市成交額904.28億元，較上日增加29.17億元。

即月期指收市跌135點或0.47%，報28295點，低水46點。

A股午後下挫，滬指以接近全日低位收市，重挫1.8%；深成指挫1.9%，兩市成交額3285億元人民幣。外電引述消息人士稱，特朗普政府將提議對2000億美元中國進口商品加徵關稅的稅率，由原來計劃的10%提高至25%。人民幣兌美元離岸價(CNH)下午走弱，一度跌破6.84關口。另外，財新中國7月製造業PMI指數跌至8個月低位。

美國道指期貨最新跌17點，報25378；歐洲三大股市個別發展。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.8%；建行(00939)跌0.6%；平保(02318)跌0.6%；恒生(00011)昨日再創新高，今日急吐2.9%；騰訊(00700)見353元逾9個月低，股價反覆低收0.1%。相反，領展(00823)創新高，收市升0.3%；吉利(00175)回升0.4%；石藥(01093)彈2.2%；萬洲(00288)升2.7%，為表現最好藍籌。另外，中國鐵塔(00788)傳以招股價下限1.26元定價，中移動(00941)跌1.3%；聯通(00762)升1.3%。

焦點板塊

內房股：政治局召開會議提出，要下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲，板塊全線下挫。內地傳媒報道，近期陷入工地安全事故的碧桂園(02007)中邦上海城二期工地下午起火，股價午後曾插8.7%創近9個月低，收市挫6.6%，報11.36元，為去年11月6日以來收市新低，完全蒸發去年12月初染藍以來升幅；旗下碧桂園服務(06098)挫6.7%。另外，萬科(02202)挫3%；中國海外(00688)跌2.6%；恒大(03333)挫5.1%；融創(01918)大插9.2%；華潤置地(01109)跌3.8%；新城發展(01030)昨日開市前發盈喜，料中期多賺逾兩倍，股價今日插9.8%；旭輝(00884)挫7.3%；龍光(03380)挫6.4%。

手機設備股：蘋果截至6月底止的第三財季業績，每股盈利按年增長40%，賺2.34美元，勝市場預期。手機股收市個別發展，蘋果概念股孖寶先高後回，瑞聲(02018)高開3%，收市倒跌2.1%；舜宇(02382)收市倒跌2.2%。相反，通達(00698)升1.9%；丘鈦(01478)彈7.8%；向主席配股的信利(00732)飆17.5%；小米(01810)升1.5%。

濠賭股：澳門中午公布的7月博彩收入稍遜市場預期，濠賭股今早跑出，午後回順，收市個別發展。半年多賺57%的澳博(00880)獲多家大行上調目標價，曾飆8.7%，收市升2.3%；銀娛(00027)倒跌1.4%；金沙(01928)倒跌1.5%；新濠國際(00200)升3.4%；永利澳門(01128)倒跌0.6%；美高梅(02282)倒跌0.1%。

焦點股份

神威藥業(02877)：連跌五日後，今日反彈6.3%。集團發盈喜，預期截至6月底止，中期股東應佔溢利將按年增加約40%，去年同期盈利1.83億元人民幣。

玖龍紙業(02689)：今早一度飆升7.8%，收市升3.5%，成交金額3.99億元。瑞信發表報告，將玖紙目標價由13.5元升至14元，評級由「中性」調高至「跑贏大市」。

歌禮製藥(01672)：今日掛牌，最高見14.9元，低見13.66元，收市報14元，與招股價持平，成交額11.8億元。集團為本港首隻無收入生物科技新股，本港公開發售錄得超額認購約8.13倍，一手1000股，中籤率40%。

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