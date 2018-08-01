本港首隻無收入生物科技新股歌禮製藥(01672)今早掛牌，開報14.8元，較招股價14元，高5.7%，開市後最高見14.9元，較招股價升6.4%，之後回落，曾失守招股價，低見13.66元，潛水逾2%，收市報14元，與招股價持平，成交額11.8億元，成交股數8274萬股。
歌禮製藥是次集資淨額約29.76億元，本港公開發售錄得超額認購約8.13倍，一手1000股，中籤率40%，認購10手始穩獲一手。
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