本欄上日題為《啟動騰訊牛操作》，出文時間約下午2時32分，當時股價報357.2元，RSI30.68，指可落第一注，RSI跌穿30機會更佳，之後股價竟然不尋常地大部分時間在357.2至357.4元爭持，果然臨近收市再出方向，股價挫至353.4元時，14天RSI跌穿30，大概低見29.6，進入超賣，機會難得。
344.08元收回之騰訊牛(67878)昨收報0.15元，今早騰訊高開1.6%，之後高見361.2元，雖然三分鐘後輪商開價時，正股略回至259.4元附近，但(67878)升幅仍達兩成七，即昨日兩次落注皆獲利，筆者以兩成回報為止蝕，索性不硬性技術指標衡量，如此操作來得更自然，因為騰訊未有好消息，故相信反彈短癮。止賺後，騰訊一度倒跌，忍不住又入(67878)，幸運地之後正股又倒升0.8%，輪證又食第二轉，此亦反映騰訊罕有地進入超賣，惹來平淡倉及新買盤。
下午3時47分，騰訊報353.6元，跌1.6元或0.45%，尚餘少量(67878)過夜，轉買昨日提及較遠收回價(336.08元)之(67886)，現報0.226元，跌5.4%，槓桿有15.3倍。總之，騰訊短期輪證機會多，但要貼市不能大貪，除非RSI跌至2016年12月的26.5附近，恐慌出現時，就是另一次千載難逢之鐘擺機會，屆時不妨加大注碼，即使較遠收回價，潛在回報也極可觀。
羅崇博 (杜比)