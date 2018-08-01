港股直擊 即巿股評

圓通速遞(06123)股價炒高，曾升14.3%，見4.23元逾一個月高，現升一成，成交額580萬元。

集團發盈喜，預期截至今年6月底止，中期收益及純利按年大幅增加，去年同期收益及純利分別為15.61億及1960.9萬元。

該公司指出，中期收益及純利大增，主要因為旗下兩間公司貢獻空運業務收益及溢利、於去年第四季在美國終止對該集團並無貢獻任何溢利的合約物流業務，以及空運分部客戶對空運服務的需求增加。

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