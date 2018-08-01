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今日 13:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】領展破頂 匯賢見廿個月高

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多隻房託(REITs)逆市靠穩，領展(00823)最新升0.4%，報78.1元創上市新高，成交額1.61億元。

匯賢產業信託(87001)曾見3.34元近22個月高，現升0.9%，成交額1860萬元。匯賢產業信託早前公布，截至6月底止中期可供分派金額為8.04億元人民幣，按年增5.7%，每基金單位分派0.1414元人民幣，按年升2.7%。

富豪產業信託(01881)升0.4%；春泉產業信託(01426)升0.6%。

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