多隻房託(REITs)逆市靠穩，領展(00823)最新升0.4%，報78.1元創上市新高，成交額1.61億元。
匯賢產業信託(87001)曾見3.34元近22個月高，現升0.9%，成交額1860萬元。匯賢產業信託早前公布，截至6月底止中期可供分派金額為8.04億元人民幣，按年增5.7%，每基金單位分派0.1414元人民幣，按年升2.7%。
富豪產業信託(01881)升0.4%；春泉產業信託(01426)升0.6%。
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