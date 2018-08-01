即巿股評 港股直擊

美股隔晚回升，缸湖傳聞中美貿易談判重啟，加上蘋果公司派成績表勝市場預期，股價表現唔錯，市場都收貨，美股三大指數上升。美股更成功七翻身，喺7月份內，道指、標指、納指分別升4.7%、3.6%及2.2%。道指跟標指更齊創自今年1月以來最大單月升幅。人哋美股七翻身，我哋港股則七反肚，雖然恒指7月份僅下跌181點，但反映中期走勢嘅50日線(29505點) 跌穿反映長期走勢嘅250日線(29555點)，擺明港股熊咗，硬係唔明到呢一刻，仲有人話家陣係牛二調整。斷估仍睇好後市嘅死硬派，一係畀舊年嘅牛市勝利沖昏頭腦，一係就未曾享受去年牛市食白果，又或者係今年1月份喺瘋牛最後一刻先衝鋒高追被綁，否則睇晒所有客觀條件，實在不得不承認，港股已熊蹤處處。

恒指今早高開173點，開市升189點，見28772點半日高位，但A股反覆回軟，拖累港股倒跌76點，見28506點半日低，下試10日線(約28554點)及20日線(約28478點)滙聚區。恒指中午收報28575點，跌7點；國企指數報11049點，升25點。

雖然美股跌未完全確認熊市，但帶動美股升浪嘅科技股，尤其幾隻大龍頭FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)，已佔去標普500指數年內近半升幅，當中Facebook跟Netflix股價分別較高位下跌兩成及一成，而另一社交媒體Twitter，同樣喺第2季業績公布單日後插水兩成，美國科技股熊蹤乍現，美股搖搖欲墜，難怪唔少大行唱淡美股之餘，更警告股災隨時殺到，屆時美股最大鑊可以跌五六成。不過阿Man亦好明白個別財演或分析員點解仍要死硬睇好後市，皆因做得呢行，又有邊個望市跌，尤其做基金投資嘅，市況轉壞誘使基金贖回，投資者個個離場，從業員怕且要食西北風。但事實歸事實，目前港股確係一浪低於一浪，成交額愈玩愈縮，板塊輪動嘅力量已大不如前，就算唔股災都陰乾，阿Man選擇多持現金，亦唔願持貨以身犯險。

蘋果份業績見得人，帶動機設備股反彈，講到明又係反彈，呢啲市況阿Man例牌唔建議高追，錯過反彈唔可惜，錯誤被綁更失色。澳門快將公布7月博彩收入，餐餐暑假都炒賭收增加，濠賭股今早有落鑊。已有貨喺手要吼位食糊，有食唔食隨時得個桔。

重磅股弱勢反彈，騰訊(00700)彈至361.2元半日高位已無以為繼，不過350元至355元水平暫時叫企穩腳，但沽壓仍然沉重，後市難言轉好。月中公布業績，阿Man亦無乜期望，反而要留意業績前反彈的話，去到365元至370元又遇阻力，業綪稍有差池，彈完又嚟散過，再向下一牛證重貨區340至349.8元出發。

講咗N次內房股不宜沾手，即使年初內房股仍強勢，阿Man早已強調今年難如舊年，再加埋人仔貶值，市場資金緊絀等因素，內房股今年鐵定無運行。阿爺再重申要下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲，內房股沽壓沉重。紙業股反而有啲睇頭，低位反彈又係鬆綁嘅大好機會，高追唔好問，有貨不如睇實反彈掉頭要放手。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)