港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回穩，道指升108點；納指回升0.55%。港股連跌兩日後，今早彈力欠奉，先高後低。

恒指今早高開173點，開市後曾升189點，見28772點半日高，之後反覆回軟，曾倒跌76點，見28506點半日低，下試10天線(約28554點)和20天線(約28478點)滙聚。恒指中午收報28575點，跌7點，大市成交額440.78億元。

國企指數報11049點，升25點或0.2%。

A股半日偏軟，滬指跌0.32%；深成指跌0.33%。財新中國7月製造業PMI指數跌至8個月低位。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.5%；恒生(00011)吐1.6%；中移動(00941)跌1.6%；中電(00002)吐0.9%。相反，騰訊(00700)反覆回升0.6%；吉利(00175)回升1.9%；建行(00939)升0.3%；平保(02318)升0.6%；石藥(01093)彈3.4%。

焦點板塊

內房股：政治局召開會議提出，要下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲，內房股今日受壓。近期陷入項目工程事故的碧桂園(02007)創今年低，半日挫5.1%；萬科(02202)挫3.4%；中國海外(00688)跌2%；恒大(03333)跌3.2%；融創(01918)插6.3%；華潤置地(01109)跌3.1%；新城發展(01030)昨日開市前發盈喜，料中期多賺逾兩倍，股價半日插7.9%；旭輝(00884)挫5.9%。

手機設備股：蘋果截至6月底止的第三財季業績，每股盈利按年增長40%，賺2.34美元，勝市場預期，帶挈手機股回升。蘋果概念股瑞聲(02018)高開3%，半日升0.2%；舜宇(02382)升1.2%；通達(00698)升1.9%；丘鈦(01478)彈7.3%；向主席配股的信利(00732)飆16.7%；小米(01810)升1%。

濠賭股：澳門即將公布7月博彩收入，濠賭股今早跑出，半年多賺57%的澳博(00880)獲多家大行上調目標價，半日飆8.1%；銀河娛樂(00027)升2.5%；金沙(01928)升1%；新濠國際(00200)升4.3%；永利澳門(01128)彈4.1%；美高梅(02282)升2.4%。

焦點股份

神威藥業(02877)：連跌五日後，今早半日反彈7.5%。集團發盈喜，預期截至6月底止，中期股東應佔溢利將按年增加約40%，去年同期盈利1.83億元人民幣。

玖龍紙業(02689)：今早一度飆升7.8%，半日升5.6%，成交金額2.13億元。瑞信發表報告，將玖紙目標價由13.5元升至14元，評級由「中性」調高至「跑贏大市」。

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