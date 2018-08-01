訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:56 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】憧憬博彩收入勁 濠賭股跑出

放大圖片

憧憬即將公布的7月博彩收入強勁，濠賭股今早跑出，半年多賺57%的澳博(00880)，股價升穿50天線，現造10.24元，揚7.5%，成交金額2.91億元。

行業龍頭銀河娛樂(00027)也升2.3%，造64.5元；金沙(01928)漲1.1%，造40.85元；新濠(00200)升4.7%，造23.3元；永利澳門(01128)彈4.3%，造24.1元；美高梅(02282)走高2.4%，報17.28元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。