憧憬即將公布的7月博彩收入強勁，濠賭股今早跑出，半年多賺57%的澳博(00880)，股價升穿50天線，現造10.24元，揚7.5%，成交金額2.91億元。
行業龍頭銀河娛樂(00027)也升2.3%，造64.5元；金沙(01928)漲1.1%，造40.85元；新濠(00200)升4.7%，造23.3元；永利澳門(01128)彈4.3%，造24.1元；美高梅(02282)走高2.4%，報17.28元。
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