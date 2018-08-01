與貿易戰影響較細的食品股，今早再度受追捧，現普遍逆市攀升，當中維他奶(00345)更創上市新高，曾見29.4元，揚5.19%，現造29元，仍升3.8%，成交金額2620萬元。
至於萬洲(00288)現是升幅最大藍籌，新造6.51元，揚3.3%；旺旺(00151)也升1.9%，造6.61元； 統一(00220)走高0.2%，報9.09元；頤海(01579)漲1.6%，造18.08元；呷哺呷哺(00520)漲0.9%，報17.1元。
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