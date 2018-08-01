即巿股評 港股直擊

今日一早返到嚟公司大家張檯都執到好乾淨，事關今日下晝有一個important guest會嚟公司喎(公司個email係咁寫嘅)，做布景版唔緊要，但要搵地方收起晒啲零食先麻煩。(唉，一陣先再執啦！)

噚日見個市麻麻，估做唔到「七翻身」嘅情況之下，揀咗隻恒指熊(62190)出嚟，一來睇吓有無位入場做個day trade，二來隻滙控Put(24681)都揸咗幾日，睇嚟都凶多吉少，所以就睇吓 隻恒指熊會唔會幫到啲手。

喺下朝1點45至50分嘅時候，見恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超買，如是者就可以將(62190)落場，當時證價高低位($0.074/$0.070)拉個中間數$0.072作為買入價。到咗2點53分，(62190)證價做緊$0.079，計一計咁就9.7%落袋啦喎，再睇多次恒指個5分鐘圖，SlowSTC(14,3)都接近超賣水平啦，喺唔貪心嘅大前題下，呢個時間就應該要走人。

至於隻滙控Put(24681)揸咗四日都仲係無乜彈嘅跡象，同時之前都晝過滙豐控股(00005)日線圖上呈「三角形」出嚟，即有待變意思，而下方嘅技術指標都因為keep住出現個淡樣，無耐性嘅可能一早已經喺$0.07X呢啲水平掉走佢，無眼屎、乾淨盲。但若然揸到今日嘅話，今朝滙控隨大市反彈，日線圖見已經突破咗個「三角形」，連50天線($74.79)都穿埋，(24681)入晒肉，好彩嘅叫做有隻(62190)噚日頂一頂。

依家10點4分，恒指做緊28718點，升136點，大市向上兼有新貼價牛嘅出現，令到牛證重貨區28200至28299點由這麼近變成那麼遠。

睇完台長send比我個whatsapp千字文之後，再望返個市，變化就唔係話好大，再繼續睇返恒指牛熊證街貨圖先，上方熊證最重貨就係喺29100至29199點，依家睇圖嘅話你就會見佢同現價有五層嘅距離，但見今日恒指最高做過28772點，即係話其實最貼價嘅28700至29799點嗰163張期指，當中有大部分已經被個市食咗，餘下嘅都唔剩得多。

咁講，用現價去上/下計同重貨區嘅距離，上嘅就相差481點；下嘅就相差518點，兩者點數相差37點，咁當下方牛證重貨到有成2109張期指係吸引嘅，但你望吓個月曆，今日8月1日啦，即係話中期業績公布又開始啦，呢啲時候就梗係順住業績嚟炒落去啦，比啲時間大家搵搵啲業績公布日同研究吓(其實我要做定功課先，下半part見)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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