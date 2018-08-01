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今日 10:34 港股直擊 即巿股評

【異動股】重型設備股造好 濰柴漲近6%

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重型設備股今早跑出，濰柴動力(02338)曾升5.7%，見10.12元，現升5.1%，成交額4910萬元。其A股(000338.SZ)升2.11%。

集團公布，調整A股回購價格，每股調整為不超過14.75元人民幣，預期回購的A股總數將不低於3389.83萬股A股，即不低於公司已發行股本總額0.42%。

另外，重汽(03808)曾升7%，現升6.3%；龍工(03339)升3.6%；中聯重科(01157)升2.5%。

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