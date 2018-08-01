港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數集體上漲，道指收升過百點；納指在連續三個交易日大跌後喘穩。港股。港股7月份未能「翻身」後，8月開局暫時造好。

恒指高開173點，報28756，開市後曾升189點，高見28772，之後升幅收窄，曾僅升74點，報28657。截至10時21分，恒指升105點，報28688。

國企指數跑贏，曾升逾百點，最新升76點，報11101。

內地股市造好，上證指數升11點，報2887；深成指升0.4%。

騰訊(00700)昨日重創，收市插逾3%，創九個月低位，今早高開5.6元或1.6%，報360.8元，曾高見361.2元，最新升幅收窄，報357元，升0.5%。

中資金融股造好，平保(02318)領漲，升1.4%，報73.8元；建行(00939)高開0.8%，報7.17元。

蘋果業績勝預期，舜宇(02382)高開3.7%，最新升2.2%，報132.4元；信利(00732)向主席折讓近2%配股，股價最新大升兩成。

建材及基建股造好，中建材(03323)曾升逾3%；中鐵建(01186)升逾2%。

本港首隻未有收入的生物科技股歌禮製藥(01672)上市，早段曾較14元之招股價高近6%，最新報13.88元，略為「潛水」。