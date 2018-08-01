即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅只有144點。恒指收報28583點，跌150點或0.52%，成交金額875.11億元。國指收報11024點，跌21點或0.2%；上證收報2876點，升7點或0.26%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，終止2連陽走勢，並繼續守在10 SMA及20 SMA之上，觀望味濃。MACD快慢線正差距收窄，市況轉弱。全日上升股份625隻，下跌985隻，整體市況偏弱。

中國信用債市場回售將面臨高峰期，在未來12個月將有逾1.5萬億元信用債面臨投資者的回售選擇權，房地產行業首當其沖。料這或會加重內房板塊的資金壓力。

中共中央政治局暗示，在去槓桿和對美貿易摩擦的風險中，將更加重視促增長。

媒體引述消息指出，特朗普政府計畫提高擬議中的2000億美元中國商品征稅稅率，此舉將加大對北京重返談判桌的施壓。另方面，《華爾街日報》報道，美中貿易談判據悉進展不大，美國財長努欽與中國副總理劉鶴還在繼續就可能舉行的談判進行磋商，目前仍處於初步階段。

投資者憧憬中美雙方或會重啟貿易談判，加上科技企業業績佳，美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，但若未能升破7月30日高位28839.56點，指數或調頭回軟，支持參考為20 SMA (約28462)。

個股介紹：

洛陽鉬業(03993)的主要業務為從事採選、浮選、焙燒、冶煉及下游加工鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬。

集團發出盈喜，預計截至2018年6月底止的中期股東應佔淨利潤，較去年同期增加22.65億元人民幣至24.65億元人民幣，同比增加271.21%至295.16%，因此股東應佔淨利潤預計為31.00億元人民幣至33.00億元人民幣。

盈利上升原因包括：1)集團主要金屬產品銅、鈷、鉬及鎢市場價格較上年同期有較大幅度上漲；2)集團於2017年7月完成A股非公開發行股票，實現募集資金人民幣180億元，令利息支出降低，利息收入及投資收益較上年同期增加；及3)集團在2016年沽出的剛果項目的24%少數權益之財務數據於期內併入財務報表。

集團現價市盈率24.8倍，周息率2.37%。股份上日收報4元，上望4.9元，止損設於3.62元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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