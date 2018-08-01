港股直擊 即巿股評

港股七月未能「翻身」，踏入8月份首個交易日，港股有望借美股回升而高開，惟科技股後市表現對大市仍舉足輕重。

隔晚美股三大指數集體上漲，道指中段一度升184點，收市升108點或0.43%，報25415點；納指在連續三個交易日大跌後企穩，收漲0.55%，報7671點，重上50天線；標普500指數收漲0.49%，報2816點。整個7月份，道指升4.71%，納指升2.15%，標普500指數漲3.6%。道指和標普500指數均創今年1月以來最大單月升幅。

中美據報有意重啟貿易談判，一度刺激美股造好，彭博引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰。報道指出，談判內容等細節仍未有定論，但中美雙方同意需要保持對話。不過那邊廂，《華爾街日報》則引述了解美國政府談判情況的商界人士稱，中國與美國的貿易商議進展很有限，雙方認為，彼此提出的初步建議，並不具備作為進一步磋商的穩定基礎。

蘋果於周二美股收市後公布截至6月底止的第三財季業績，每股盈利按年增長40%，賺2.34美元，較市場預期平均值2.18美元為佳；期內收入按年增長17%，至532.7億美元，亦多於市場預期的523.4億美元。蘋果股價在收市後交易時一度升超過4%。

聯儲局將在周三結束貨幣政策會議，市場普遍預計是次會議不會宣布加息，但會暗示將在未來加息。市場預計聯儲局今年再加息兩次，儘管美國總統特朗普此前加大了對聯儲局加息舉措的批評力度。

數據方面，聯儲局最青睞的通脹指標在6月意外走軟。數據顯示，美國6月核心PCE物價指數同比升1.9%，預期升2%，前值由2%修正為1.9%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.01元，較本港上日收市高1.41元；騰訊(00700)昨日創九個月低位，收市急跌3.3%，14天RSI跌至29.76，初呈超賣，隔晚其ADR收報358.69元，較本港收市高3.49元；國壽(02628)ADR收報19.75元，高0.17元。周二紐約期油收跌2.4%，中海油(00883)ADR收報13.19元，高7仙；中石油(00857)ADR收報5.95元，低4仙；中石化(00386)ADR收報7.53元，低4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報71.31元，高0.51元；聯通(00762)ADR收報9.77元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報3.7元，低1仙。

ADR港股比例指數報28806，較周二恒指收市高223點或0.77%。恒指昨日收報28583點，跌150點或0.5%，連跌兩日累失221點或0.8%。恒指50天線(約29505點)跌穿250天線(約29555點)，形成所謂終極「死亡交叉」。市寬方面，3天線高於18天線的短線市寬連續第二日回落，報53.6%，較上日跌2個百分點。恒指短期料在28000至29000點上落機會較大。

焦點股份

澳博控股(00880)：公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利14.98億元，按年增56.86%。每股盈利26.5仙，派中期息8仙。

利福國際(01212)：預期截至6月底止，中期盈利將按年減少48%，去年同期盈利17.17億元，盈利減少主要是沒有去年同期因出售附屬公司權益錄得一次性收益，同時金融資產及銀行存款的投資收入按年大幅下跌。

信利國際(00732)：公布以每股配售價1.18元，向控股股東、主席兼董事總經理林偉華配售約1.69億股新股，集資淨額1.98億元。配售價較昨日收市價1.2元，折讓約1.67%。

時代中國(01233)：公布中期盈利11.84億元人民幣，按年增1.38倍。

圓通速遞(06123)：預期截至今年6月底止，中期收益及純利按年大幅增加。

華能國電(00902)：公布截至6月底止中期盈利17.31億元人民幣，按年增長6.1倍，不派中期息。

鐵建裝備(01786)：公布截至6月底止半年盈利8229.4萬元人民幣，按年增2.06倍，不派中期息。

神威藥業(02877)：預期截至6月底止中期股東應佔溢利將按年增加約40%。

歌禮製藥(01672)：今日首掛，據耀才暗盤交易中心資料顯示，歌禮製藥暗盤曾高見15.6元，較招股價14元，升11.43%；收報14.28元，升2%或0.28元，一手1000股，不計手續費賬面賺280元。