即巿股評 港股直擊

7月期指本周一結算，當日早市走勢反覆，惟仍以偏淡為主，直到尾市，8月期指跌幅才顯著收窄，最終全日僅挫43點，收報28676點。昨天8月期指弱勢持續，全日反覆向下，反彈乏力，尾市跌幅進一步擴大，低見28423點，最終以接近全日低位收市，全日挫246點，收報28430點。

大市成交維持較低水平，兩日均未能重上900億元水平。

美國商務部部長羅斯近日表明，美國經濟表現強勁，正是對華貿易戰上採取強硬立場的最佳時機。他又稱，目前情況若再持續下去，對中美兩國都沒有好處，因此相信雙方能通過談判達成和解。筆者認為，中國政府應該一早洞悉現時形勢，所以較早前釋出趨向寬鬆貨幣政策的訊號，近日又再出招，新一輪重點項目則是擴大基建投資，目的是繼續以穩經濟來拖延時間，以守為攻，希望能迫使美方在經濟上感受到貿易戰的衝擊時，會急於與中國達成和解，屆時便可減低美方的談判籌碼。

覬覦貿戰和解 港股有望發力

現時中美貿易戰應已進入「戲肉」階段，因現時距離美國中期大選的日子漸近；再者，市場上很多研究報告均認為，在貿戰因素影響下，美國經濟短期內能否保持增速成為憂慮；所以筆者估計，中美兩國再重啟談判的日子漸近，如果最終能達成和解的話，港股有機會再次重拾上升動力，甚至可挑戰之前的歷史高位。

技術方面，期指7月波幅明顯較之前收窄，大概約1400點。日線圖顯示，保歷加通道已由向下擴闊的形態，進入收窄且窄幅橫行的階段，期指亦於大概27700至29100點區間反覆上落一段時間，估計期指本月很大機會出現突破，波幅也會再度擴闊。筆者從內地指數和國指走勢及環球市況分析，期指向上出現突破的機率較高，只要能成功突破29113點的話(最低限度須配合收市陽燭升穿)，期指便會直撲30000點重要心理關口。

短線而言，期指昨天一度低見28423點，與保歷加通道中軸(即20天移動平均線)相若，因此今天期指如以陰燭收市跌穿該位置的話，短期或要再試27700至27900點的區間底部，筆者認為，該處將有很大支持，不過如該位置也跌穿的話，期指中線走勢將再度轉差，新一輪跌勢有機會出現，同時亦會影響筆者之前指大市再向上挑戰歷史高位的看法，因此到時大家亦宜為手上的中線好倉作適量減持。

策略方面，持有即月淡倉者可繼續持有，如期指跌至28000點水平附近，可先行平倉止賺。現時期指走勢短線偏弱，不過在現價造淡倉的值博率不高，建議大家應待期指跌至27800至28000點的區間，考慮小注造即月價外800點的Long Call，初步以正式跌穿27720點作止蝕位參考。