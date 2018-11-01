即巿股評 港股直擊

上文我們說到28000遇見支持後突破下降線，是標準的見底反彈的動作。

反彈來到前反彈高點即4浪反彈浪頂點，中規中矩，但無法突破29000始終還是弱反彈格局，只有突破了才引起短線客入場加快反彈速度。

有一家公司的表現十分惹眼，他就是騰訊控股(00700)。在去年7月的文章中，我們指出騰訊阻力270元，調整目標255元，調整完畢後目標360元。後來騰訊果然調整，但最低只是到達260元，其後一路上漲到360元才稍微停頓，表現相當強勢。

騰訊這家過去一年牛市龍頭，可是最近表現明顯疲弱，圖表上出現了一個危險訊號。

這就是一個明顯的頭肩頂形態，頭肩頂形態是一個典型的派發形態，由跌破頸線確認。

該頸線目前在數次掙扎之後被悄悄跌穿了。

頭肩頂形態還可以用來量度未來跌幅，我們由此量度出來騰訊的未來下跌目標是250元。

當然，我們不能僅憑一個形態就斷言此股的走勢方向，始終形態分析在教科書上都是完美的，因為作者不會把失敗的案例擺上來。

在騰訊過往的歷史中，我們能夠發現在2011年年中形成了頭肩頂，其後跌破頸線後果然完成了下跌目標，之後完美見底上升。

根據我的個人經驗是，愈多人關注的形態，失敗的可能性愈大，愈複雜的形態，失敗的可能性也會增加。

也就是說，如果看到股評家煞有其事地在描述該形態時，要小心失敗的可能性大增。

而我卻沒有找到很多關於目前該形態的報道。

因此，我們的確要保持警惕。

首先關注350區域的支持，跌穿350不難出現一波超跌反彈，然而未來這波反彈是否能夠企穩頸線即380樓上就至關重要。

如果反彈無法企穩頸線，反而只是一個回抽，那麼未來繼續下跌就要小心到達270元的量度跌幅目標了！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。