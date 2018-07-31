港股直擊 即巿股評

建成控股(01630)昨日暴瀉91.4%，一般估計持股七成半的主席梁志杰或被斬倉。

又一隻暴跌建築行業細股不算離奇。奇在近期變身Twitter KOL的沽空機構GMT Research加把口。

GMT Research主打「會計研究」，坦白不算特別出色，6月中狙擊過體育行業，當中睇龍頭安踏(02020)僅10元，而安踏目前於40元水平穿梭，是不是受狙擊影響，見仁見智。

GMT Research昨日在Twitter採用一個模型，倒是有趣。該機構指建成財務報表觸發GMT的假現金流警號，建成的Beneish M-Score亦過高。

Beneish M-Score由美國會計學系教授Messod D. Beneish設計，以8個指標檢測企業「操縱盈利」的可能性，給予上市公司財務數字評分，當大於-1.78(趨向正數)，分數愈高，造假嫌疑愈大，建成得分為-1.12分，當中GMT Research指建成未開單的應收賬(unbilled receivables)有大風險。

公平地看，GMT Research今次講法，反而較其大鑼大鼓的沽空報告來得實淨。

建成今日再跌14.1%，收報0.425元，雖然盤中未穿昨日低位0.38元，但全日成交額仍有1.95億元，反映大手交易未完，短期再殺過的機會仍大。

陳鎮強

信報投資研究部

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