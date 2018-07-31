美股納指連日急挫嚇散市場信心，加上騰訊(00700)尾市遭空軍狙擊，港股7月最後一個交易日，恒指跌150點收市，七月更未能成功翻身，全月挫372點或1.3%。
港股進入業績公布期，大藍籌即將陸續放榜，北水憂心業績走樣，由昨日淨買變今日淨沽3.22億元(人民幣‧下同)。
北水再密密手掟騰訊，全日錄5.79億元資金流出，而騰訊尾市曾見353.4元，創逾9個月低，收市挫3.3%。大摩降舜宇(02382)目標價，全日亦錄2.72億元北水流走，而騰訊及舜宇為北水沽得最多個股首兩位。美國軟件股急跌，連累金蝶(00268)收瀉7.9%，全日亦有1.37億元北水淨沽。
大市交投偏靜下，北水全日淨沽1.58億元港交所(00388)。近期強勢的華能(00902)，亦錄6247萬元北水流走。
不過，內銀股再獲北水追捧，工行(01398)及建行(00939)分別獲2.61億和9318萬元北水淨買，更是北水淨買最多的個股第一及第三位。北水亦愛內險股，財險(02328)及太保(02601)則獲1.17億及4172萬元資金淨買。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、舜宇、財險、港交所、融創(01918)、建行、國壽(02628)、太保及華能。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、金蝶、舜宇、中軟國際(00354)、中興(00763)、融創、李寧(02331)、建行、楓葉教育(01317)及福壽園(01448)。
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