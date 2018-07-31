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今日 18:37 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】歌禮製藥暗盤靠穩

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本港首隻無收入生物科技新股歌禮製藥(01672)掛牌前夕，暗盤價靠穩。

據耀才暗盤交易中心資料顯示，歌禮製藥暗盤曾高見15.6元，較招股價14元，升11.43%；收報14.28元，升2%或0.28元，一手1000股，不計手續費賬面賺280元。

歌禮港公開發售錄得超額認購約8.13倍，中籤率40%，認購10手始穩獲一手；國際配售已獲得超額認購。

股份將於明日(8月1日)主板掛牌。

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