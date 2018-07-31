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今日 17:29 港股直擊 香港財經 國際財經

韋浩思:渣打未來派息隨業績改善而提升

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渣打集團(02888)繼去年恢復派發末期股息後，今年亦恢復派發停派兩年的中期股息，惟每股中期股息6美仙，低於部分券商預期的10美仙。對於未來的派息政策，首次在港主持業績會議的渣打集團主席韋浩思(Jose Vinals)重申，未來派息會隨業績改善而提升。他認為持續派息是甚為重要，惟「要先學行才學走」。

渣打上半年股東權益回報率(ROE)增加150個基點至6.7%，集團有信心可於中期實現ROE超過8%。目前渣打股價仍低於其賬面價值，被問到股價會否隨ROE改善而回升。韋浩思表示，ROE持續改善理應會反映在股價上，但股價亦受很多其他環球因素影響，長遠而言，冀持續改善的業績可反映在ROE及股價上。

被問到中美貿易戰對渣打的影響，他指出，中美貿易緊張局勢對該集團收入的影響有限，約1%至3%，若中國與其他市場的貿易增加，該集團或能從中得益。但他承認，若中美貿易摩擦升級至保護主義，不但會影響貿易，亦會影響信心、消費及投資，對任何人都不是好事，希望情況可以紓緩。

另外，渣打香港區行政總裁禤惠儀指出，香港何時加息要視乎港元同業拆息是否持續高企而定，理論上美息上升會帶動港元拆息及最優惠利率上升，港息暫未有跟隨上調，因為市場資金充裕，過去4至6周，港元拆息因半年結及新股因素上升，何時會加息要視乎拆息是否持續高企而定。

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