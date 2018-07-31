港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數下挫，重磅科技股更拖低納指再挫1.39%。港股於7月最後一個交易日雖然守住十天和廿天線，但恒指「死亡交叉」成形。

恒指低開69點，開市後曾挫195點，見28538點全日低，於10天線(約28508點)和20天線(約28461點)附近見支持，跌幅一度收窄至50點，見28682點全日高，中午跌158點，全日波幅於上午成形。恒指午後於28600點附近爭持，收報28583點，跌150點或0.5%，連跌兩日累失221點或0.8%。恒指50天線(約29505點)跌穿250天線(約29555點)，形成所謂終極「死亡交叉」。大市今日下跌股份比例達61%；上升股份比例為39%。

總結七月，恒指跌372點或1.3%；連跌三個月累插2225點或7.2%。

大市成交額875.11億元，較上日回升約152億元。

國企指數報11024點，跌21點或0.2%。國指七月跌48點或0.4%；連跌三個月累插1306點或10.6%。

8月期指收市跌246點或0.86%，報28430點，低水153點，成交151589張。

美國道指期貨最新升13點，報25298；歐洲三大指數最新靠穩。

A股收市個別發展，滬指高收0.26%，終止四連跌，全月累升1%；深成指今日微跌0.03%。兩市成交額2731億元人民幣。

藍籌股方面，科網龍頭騰訊(00700)尾段曾見353.4元逾9個月低，收市挫3.3%，成交額達132.1億元。另外，港交所(00388)跌1.5%；平保(02318)跌1.3%；國壽(02628)跌1.6%。相反，恒生(00011)再創新高，收市升0.5%；中銀香港(02388)升0.5%；碧桂園(02007)據報有約98%工地已復工，股價回升0.2%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國五大科技股FAANG全線低收，拖累納指挫1.39%；加上阿里巴巴和京東據報已擱置發行中國預託證券(CDR)。本港科網股全線受壓，金蝶國際(00268)曾挫14%，收市挫7.9%；金山軟件(03888)挫4.6%；中軟國際(00354)跌3.6%；IGG(00799)跌4.9%；擎天軟件(01297)挫半成。手機股方面，中金唱淡瑞聲(02018)降其目標和評級；大摩亦下調舜宇(02382)和瑞聲目標，兩股分別跌4.8%和0.4%。另外，小米(01810)插5.8%，上市首日以來收市新低；南韓三星電子第二季表現略遜預期，其供應商比亞迪電子(00285)挫6.8%。科技概念半新股方面，易居中國(02048)、有才天下(06100)、51信用卡(02051)和維信金科(02003)今日全線造出上市後創新低。另外，金融科技股眾安在綫(06060)創新低，收市挫5.4%，全月累挫27.45%為跌幅最大國指成分股。

醫藥股：內地疫苗質素持續受關注，山東早前公布將免費為曾接種長生生物問題批次疫苗的兒童，補種武漢生物的「百白破」疫苗，但武漢生物本身一批40萬枝「百白破」疫苗去年驗出不合格要銷毀。醫藥股沽壓大，石藥(01093)跌1.4%，全月跌13.5%為跌幅最大藍籌；中生製藥(01177)挫3.1%；藥明生物(02269)挫5.6%；三生(01530)跌2%；神威(02877)插13.9%，連跌5日。中藥股中國中藥(00570)挫5.2%；白雲山(00874)挫5.4%。獨細股三愛健康(01889)逆市飆34.1%。

教育股：另一跌勢較急板塊，楓葉教育(01317)挫6.1%；宇華教育(06169)挫4.9%；民生教育(01569)跌5.8%；睿見教育(06068)挫4.2%；新高教(02001)跌4.4%；澳洲成峰(01752)挫3.5%。

石油股：隔晚紐油升穿70美元，石油股逆市升。中石油(00857)發盈喜，高收1.2%；中海油(00883)升1.5%；中石化(00386)升1.2%。另外，山東墨龍(00568)中期多賺3.6倍，股價升4.4%；中海油服(02883)升0.8%。

焦點股份

渣打集團(02888)：中午公布上半年除稅前法定溢利按年增長33.75%；除稅前基本溢利按年增22.77%，並恢復派發中期息每股6美仙。渣打午後曾升1.9%，見一個月高，但之後掉頭，曾挫4.3%，收市跌3.8%，成交額3.09億元。高盛發表報告，認為渣打雖然恢復派發中期息6美仙，惟較市場預測(7美仙)及該行預測(10美仙)為低。

洛陽鉬業(03993)：今早曾升5.1%，見4.09元，收市升2.8%，成交額2.8億元。集團發盈喜，預期截至今年6月底止，上半年淨利潤按年增加2.71倍至2.95倍，至31億至33億元(人民幣‧下同)。

自然美(00157)：股價落鑊，收市飆31.1%。集團公布，公司主席及控股股東蔡燕玉分別向台灣東森國際附屬和東森國際董事趙世亨，出售30%和21%已發行股本。每股作價0.9元，較昨日收市價0.61元溢價47.5%。

博駿教育(01758)：今日掛牌，收報2.87元，較招股價2.36元，高21.6%，成交額7.23億元，不計手續費一手賺1020元。

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