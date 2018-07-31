即巿股評 港股直擊

本欄上周四題為《等埋今晚fb點跌法》，指要等騰訊(00700)14天RSI出現鐘擺操作機會，今日機會越來越近了，今早股價插3%，低見356.2元時，RSI跌至約30.5，技術上對騰訊而言已相當弱勢。記得騰訊在6月28日盤中RSI曾跌至30水平，股價低見373.4元，之後即單日轉向，翌日更升至393.8元，輪證玩鐘擺回報甚豐。

科技股是否全面估值下修言之尚早，在迎來的5G及AI年代，龍頭IT股發展機會應不少。納指在整個七月大部分時間表現強勢，突破7900點創出歷史新高後，雖然最近兩日開了兩枝大陰燭，稍跌穿50天線，但仍可視為健康調整，不排除及時重上50天線作窄幅整固，6月28日的7419點亦即接近100天線是下一個關鍵支持。

蘋果及百度即將公布季績，故騰訊短期仍會波動，造就超賣博反彈機會，現價報357.2元，RSI30.68，可落第一注，RSI跌穿30機會更佳，目標是一星期內博取兩成回報。較進取可留意騰訊牛(67878)，收回價344.08元，今年12月底到期，實際槓桿19.35倍；較遠收回價留意(67886)，336.08元收回，同樣12月底到期，槓桿約13倍。騰訊將於8月15日公布中期業績，屆時才部署第二輪操作。

羅崇博 (杜比)