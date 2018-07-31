即巿股評 港股直擊

上星期阿Man已提咗幾次，騰訊(00700)369元至370元不容有失，一旦失守將急插至350至355元先識剎車，話口未完，呢個星期返嚟即出事。隔晚美國科技股繼續散過散沙，納指再跌1.4%，幾隻龍頭科技巨企全部仆直，騰訊當然死埋一堆。

恒指今早低開69點，A股又散散地，恒指開市無耐已跌近兩舊，見28538點半日低位，不過10日線(28508點)跟20日線(28461點)點尚見支持，跌幅曾收窄至50點，見28682半日高位。可惜A股雖收窄跌幅，但都係無乜力向上，半日恒指仍要跌158點，報收28574點；國指則跌48點，報收10997點。

重磅股唔使問，當然騰訊最樣衰，跌至356.2元半日低位，創9個月新低，半日報跌2.7%，報收357.2元。騰訊暫時喺355元前停一停，估計去到350至355元呢個水平，點都有些少支持，話晒係去年9月至10月嘅橫行區，若然連350元都失守，阿Man真係無眼睇。至於其他科技股表現同樣咁慘烈，隔晚美國嘅FAANG全部仆直，香港呢邊嘅科網股，之前無力升，家陣就陪跌，金蝶(00268)跟金山軟件(03888)分別跌7.7%及5.2%，其他軟件股亦閒閒地跌2%或以上。手機設備股一樣瀡滑梯，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)更被大行調低目標價，但跌幅未及半新股小米(01810)咁慘情。話咗小米升抵22元，即招股價範圍上限，又行使埋額外增發權，使命完成股價難再升，股價重返20元樓下拾級而下，今早跌逾6%，幾乎打回原形去番招股價。小米跌勢顯著，除咗係科技股全線仆直之外，阿里巴巴擱置CDR上市，缸邊友擔心CDR計劃胎死腹中，少咗北水支撐，科技股難有運行。

之前阿Man亦曾擔心教育股位高勢危，一旦缸邊友要套現，教育股隨時成為大市提款機，今早育股跌幅較顯著，普遍跌3%或以上，暫時呢個板塊確唔值得留戀，要撈貨亦未係時候。醫藥股更加唔使講，黑心疫苗對醫藥股帶嚟打擊，內地整個醫藥產業，或又要經歷行業整合，短線醫藥股只會有波幅，難再有升幅，同樣係避之則吉。至於石油股因為油價反彈而逆市上升，其中石油(00857)更發盈喜，油服股亦乘機落鑊，但根據過往經驗，石油股高追伏味甚濃，唔想中伏最好靠邊站。

暫時大市因為今日月結同場外OTC結算關係，算係守住10日及20日線，預計結算價亦係接近28600水平。但八月份唔單止幾大央行議息，亦係中美貿易關稅死線之期，預計大市表現將較反覆，至於27800至28000支持有幾大，阿Man唔敢講，人仔一路慢落豬，中資股佔港股比重甚大，難免要重新估值，人仔未能止住跌勢，港股都係一路向西……

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)