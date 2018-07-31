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渣打集團(02888)宣布，截至6月底上半年除稅前法定溢利23.46億美元，按年增長33.75%；除稅前基本溢利23.56億美元，按年增22.77%。

上半年，普通股股東應佔溢利13.43億美元，按年增38.31%。每股基本盈利44.9美仙，鑑於財務表現改善，資本強健，恢復派發中期息6美仙。

期內，渣打基本經營收入76.49億美元，按年增長5.91%，符合集團5%至7%複合年均增長率的中期目標。經營支出增加7.3%至51.17億元，較原定計劃早6個月達成四年總成本效益29億美元的目標，預期下半年經營支出將與上半年相若。信貸減值2.93億美元，按年減少50%，按半年則減少53%。

渣打期內股東權益回報則增加150個基點至6.7%。普通股權一級資本比率，增加60個基點至14.2%。渣打表示，將於今年12月繳付英國銀行徵費，估計金額約3.1億美元。

渣打主席韋浩思(José Viñals)在業績報告中表示，集團於上半年的業務表現穩定，在多個方面取得令人鼓舞的進展。來自重點產品的收入保持強勁增長，集團正投資於令人振奮的嶄新數碼科技及其他轉型項目，風險紀律經強化後亦漸見成效。

他指出，期內股東權益回報錄得按年增長，令渣打更有信心於中期實現股東權益回報超過8%，並促使集團決定恢復派發中期股息，但強調8%的股東權益回報應只是一項階段性成就，假若能夠穩定地堅決貫徹執行策略，渣打所能持續實現的回報應不止於此。

展望未來，宏觀經濟環境繼續受到各個市場的穩健基本增長因素所支持，但同時亦受到貿易磨擦與地緣政治風險升級，帶來的不確定性所影響，因此渣打對全球經濟增長，保持審慎樂觀的態度。