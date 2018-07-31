港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市下挫，道指跌0.57%；納指挫1.39%。港股昨日低收71點後，今早復下試10天線和20天線支持。

恒指低開69點，開市後曾挫195點，見28538點半日低，於10天線(約28508點)和20天線(約28461點)附近見支持，跌幅一度收窄至50點，見28682點半日高。恒指中午收報28574點，跌158點或0.6%，大市成交額409.03億元。

國企指數報10997點，跌48點或0.4%。

A股半日偏軟，滬指跌0.03%；深成指跌0.08%。

藍籌股方面，科網龍頭騰訊(00700)曾見356.2元逾9個月低，半日挫2.7%。另外，滙控(00005)跌0.3%；建行(00939)跌1.3%；工行(01398)跌0.7%；港交所(00388)跌1.2%；平保(02318)跌1.1%。相反，恒生(00011)今早再創新高，半日升0.8%；友邦(01299)升0.5%；中銀香港(02388)升0.3%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國五大科技股FAANG全線低收，拖累納指挫1.39%。本港科網股全線受壓，金蝶(00268)挫7.7%；金山軟件(03888)挫5.2%；中軟國際(00354)跌3.9%；IGG(00799)跌2.3%；擎天軟件(01297)跌3.6%。手機股方面，中金唱淡瑞聲(02018)降其目標和評級；大摩亦下調舜宇(02382)和瑞聲目標，兩股半日分別跌3.8%和0.7%。另外，小米(01810)插6.1%；南韓三星電子第二季多賺5.69%，略低於市場預期，其供應商比亞迪電子(00285)急挫5.8%。

石油股：隔晚紐油升穿70美元，石油股今早逆市升。中石油(00857)發盈喜，半日升0.8%；中海油(00883)升1.5%；中石化(00386)升0.9%。另外，山東墨龍(00568)中期多賺3.6倍，半日升3.6%；中海油服(02883)升1.4%；海隆(01623)升0.9%。

教育股：今早跌勢較急，楓葉教育(01317)挫4.3%；宇華教育(06169)挫4.9%；民生教育(01569)跌3.7%；睿見教育(06068)挫4%；新高教(02001)跌3.1%；澳洲成峰(01752)挫5.3%。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：今早曾升5.1%，見4.09元，半日升3.3%，成交額1.82億元。集團發盈喜，預期截至今年6月底止，上半年淨利潤按年增加2.71倍至2.95倍，至31億至33億元(人民幣‧下同)，去年同期盈利8.35億元。

半新股：多股穿底，易居中國(02048)今早創新低，半日跌3.6%；有才天下(06100)創新低，半日跌4.4%；51信用卡(02051)創新低，半日跌4.9%；維信金科(02003)創新低，半日跌2.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。