即巿股評 港股直擊

七月最為人注目的經濟大事莫過於美國時間7月6日零時中美貿易戰展開，美國向中國對美出口價值340億美元，廣泛涉及「中國製造2025」的產品徵收高達25%的關稅。表面上是經濟戰，實際上是美國對華一場綜合國力之較量，引伸到能源、貨幣、高科技、地緣爭奪、以至某程度的軍事博弈。縮小中美貿易逆差還是次要，重點是要削弱中國的整體國力，拖慢中國崛起的速度，維持美國在全球的霸權地位。

基辛格獻計「聯俄制華」

美國得以作為全球唯一霸主，實有賴前蘇聯解體；而蘇聯之解體，間接由於所謂「中國老朋友」的美國前國務卿基辛格主張「聯華制蘇」，積極推動中美關係在1972年解凍。如今國際形勢發生根本變化，中國變成美國最大競爭對手，尤其是近年中國實力迅速提升，「遏制中國」成為美國精英階層的共識，這就是為何基辛格17次走訪普京，向特朗普獻計「聯俄制華」，也將這些所謂美國精英階層的人際觀、道德觀和價值觀坦蕩蕩地表露無遺！

特朗普「欺軟怕硬」

回顧歷史，中國自唐朝907年滅亡後任由外族欺侮，積弱了千多年，其中一個原因就是部分傳統觀念作祟，現在應該是因時制宜而適當地「硬起來」。明白特朗普之「欺軟怕硬」，相信中國領導人已部署相關策略，如針對特朗普之票倉(像大豆、豬肉)而反擊、停止向美國輸出「工業維他命」稀土、調動手上的一萬多億美債、將在中國套利的美國分公司趕出去等等…… 事實上，中美貿易逆差2200億美元當中，對美出口商品大都是出口加工貿易，許多商品是美國在華公司的產品(像蘋果公司)，中國對美貿易順差的很大一部分錢，都是這些美國公司所賺的。「貿易戰」拖長了，除了中國受害，美國公司所受損害也將很嚴重！

全球經濟數據令人憂慮

雖然「貿易戰」的滯後效應在第四季度才會完整地呈現出來，但最新的全球經濟數據已反映其他經濟體系對此深感憂慮。中國官方7月中國製造業採購經理指數跌至51.2，按月回落0.3；非製造業商務活動指數跌至54，按月回落1點。南韓官方8月企業信心跌至去年以來最低，製造業景氣判斷指數跌至74，是去年1月後最低；非製造業景氣判斷指數跌至76，是去年5月後最低。日本政府公布6月工業生產按月下跌2.1%，跌幅大過預期，亦是連續兩個月下跌。歐洲方面，歐羅區7月經濟景氣指數跌至112.1，低於6月的112.3，指數自去年底起持續向下。雖然服務業氣氛改善，但零售及工業景氣指數都轉差，拖累經濟景氣指數進一步下跌。德國7月消費物價指數初值按年升幅放慢至2%，按月升0.3%，兩者升幅均低於預期。

美國第二季經濟按季卻增長4.1%，創近4年最大升幅，符合市場預期，主要受消費開支同出口帶動。其實是受到中美貿易戰陰霾影響，美國農民提早將大豆等農產品付運中國，令出口顯著增長。不過，企業在設備上的開支增長縮減至3.9%。但是好大喜功的特朗普，立刻再度矇騙選民，説成是個人的偉大政績！事實上，破產四次的富二代特朗普作爲一超級霸權的領導人，狂妄自大，一上任就單方面撕毀國際協議和條約。在所謂的國與國之談判中，竟用庸俗膚淺的奸商式技巧，反口覆舌，盡失信於世人。每天利用社交媒體發飆，語出驚人，出爾反爾，誤導金融市場大幅度地波動。當今世上隱形首富是誰？相信聰明的讀者心中有數。

貿易戰令股市有更大下行壓力

綜觀上述情況，貿易戰展開後的中美貿易量將會減少，運輸相關行業如物流、航空、航運、港口等會受衝擊；涉及「中國製造2025」的高新技術行業如5G通訊、智能手機及科技應用板塊會成為打擊對象；高外債或成本以美元計算的行業如紙業也受影響。相對上來說，內需板塊受害的程度就比較輕。然而，貿易戰帶來不明朗的前景而令市場信心下降；出口訂單減少、滙兌虧損增加及消費者信心下跌等都為企業盈利帶來負面影響而令股市有更大的下行壓力。

如「中美貿易戰」談判無突破性的進展，相信八月股市將會極度反覆，受地緣政治、市場消息、高官言論和資金動向而大幅度地波動。縱使短線充滿獲利機會，但都要量力而為，適時獲利，嚴守止蝕，切忌「短線投機」變為「長期股東」……

黎永良