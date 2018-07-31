即巿股評 港股直擊

今朝早返到公司先處理咗一堆濕星嘢，到依家10點4分，同team嘅developer Wilson返到嚟，咁啱我走去拎完print out行緊返埋位，見到佢之後我拍一拍佢膊頭，同佢講：「唔好唔開心啦！騰訊(00700)穿360元，創今年新低」而Wilson亦都好大方回應我：「我無事嘅，得好少之嘛！」

騰訊樣衰拖低個市，但恒指仲未牽一髮而動全身，拖低埋滙豐控股(00005)，依家10點7分，恒指跌144點，做緊28588點，而滙控就做緊74.6元，跌0.07%；滙豐Put(24681)就做緊0.074元。日線圖上滙控開始畫到個「三角形」出嚟，雖然下方嘅技術指標仍然都係發出看淡訊號，但若然滙控升穿咗「三角形」作技術突破，或者成粒燭好明顯咁升穿50天線(74.83元)，咁分分鐘要走難。

又睇睇恒指牛熊證街貨圖先，依家10點20分，同designer Ken嗌數要佢幾時比嘢我之後，見恒指報28564點，用呢口價嚟計數。

下方牛證28200至28299點呢度已經儲咗2031張期指，同現價比兩者相差364點；至於上方嘅熊證最貼價就係29000至29099點，呢度有相當於233張期指，同現價比就差535點，講緊要再上多100點，即29100至29199點呢度先至有1574張期指，但夾埋都只係得1807張期指。

上行點數多、食得少；下行點數少、食得多，恒指熊(62190)，收回價29250點，成交活躍且安全；至於(24681)，你要加油呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan