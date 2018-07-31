中國石油(00857)發盈喜，股價今早逆市偏好，惟受制6元關，現造5.95元，升0.5%，成交金額3888萬元。
集團表示，按中國會計準則，預計上半年股東應佔淨利潤按年增長1.07倍到1.22倍，主要由於全球石油市場供需基本面偏緊，國際原油平均價格按年大幅上升。此外，原油、天然氣、成品油等主要產品平均實現價格按年上升所致。
至於中海油(00883)現造13.12元，升1.6%；中石化(00386)則微升0.3%，造7.53元。
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