港股直擊 即巿股評

窩輪市場發展已久，不過根據我們的觀察仍有很多投資者只會於牛市之中使用認購證倍大潛在回報，事實上，從去年大牛市期間的資金流情況來看，的確以流入認購證為主，但其實認股證也有看淡工具，就是認沽證。認沽證除了可用於捕捉大市跌勢之外，亦可用來為投資組合對沖下跌風險，為組合提供保護。在近期市況反覆波動的情況下，我們亦留意到投資者利用認沽證有上升趨勢。

自從7月份開始，大市呈一個窄幅上落格局，恒指於27800點至29000點之間上落，未有明顯的突破，加上近期國際貿易戰、美元及油價走勢以及息口去向等不明朗因素，部分投資者亦希望利用認沽證為原來持有的投資組合對沖下跌風險。截至上周四的數據，以過去5日、10日及20日計，恒指及個股認沽證均見資金流入。

資金流 恒指認沽證 個股認沽證

過去5日 流入7,700萬元 流入3,000萬元

過去10日 流入7,600萬元 流入5,200萬元

過去20日 流入1.46億元 流入1.25億元

投資者若長線看好正股，但又擔心股價波動，想為投資「買保險」，便可考慮買入認沽證作短期對沖。投資者只需付出少量的期權金購入認沽證，若正股往後的股價下調，認沽證所帶來的潛在利潤可抵消部分因正股股價下跌的損失。相反，若正股繼續向好，雖然認沽證到期時或會無結算價值，但投資者可繼續享有正股上升的收益，整體投資組合仍可獲得正回報。以騰訊(00700)為例，假如投資者持有1,000股騰訊正股，現價為373元，並計劃買入一隻貼價認沽證作對沖，該認沽證行使價366.68，10月30日到期，換股比率100兌1。現價為0.163元。

若一個月後正股下跌15%至317元，假設其他因素不變，該認沽證理論價值上升至0.51元。如投資者買入100,000股認沽證，整個投資組合的情況如下。

正股 認沽證 整個投資組合

成本 373 x 1,000 = 373,000 0.163 x 100,000 = 16,300 389,300

1個月後 317 x 1,000 = 317,000 0.51 x 100,000 = 51,000 368,000

盈虧 虧損56,000元 獲利 34,700元 虧損21,300元

回報率 -15% + 212% -5.5%

若三個月後，認沽證到期時，正股上升15%至429元，該認沽證理便會無價值。如投資者買入100,000股認沽證，整個投資組合的情況如下。

正股 認沽證 整個投資組合

成本 373 x 1,000 = 373,000 0.163 x 100,000 = 16,300 389,300

3個月後 429 x 1,000 = 429,000 0 429,000

盈虧 獲利56,000元 虧損 16,300元 獲利39,700元

回報率 +15% - 100% +10.1%

於以上例子可見，利用認沽證對沖後，假如騰訊股價下跌，投資組合的潛在下跌幅度由15%下降至5.5%，減少超過一半。當然，投資者亦可調節買入認沽證的數量，去控制做對沖的「保額」。

那麼，如果投資者希望以認沽證作對沖，該如何挑選產品呢？這和平常以捕捉市場走勢為目的一樣，首先要留意產品的條款如行使價、到期日等是否合適。行使價的選擇宜避免太價外產品，因為即使正股下跌，太價外的產品可能在到期時但仍未跌至行使價而變成無價值，就失了對沖的意義。另外亦要留意街貨數據，因早前已累積了不少資金流入認沽證，部分產品出現街貨較高的情況，價格較容易受市場供求影響，偏離理論價格，所以投資者要注意。

最後，投資者如希望緊貼它認股證市場資金情況，可到高盛網站查詢，並利用認股證搜尋器去篩選適合自己的產品。

窩輪資金流：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/market/moneyflow_section3.cgi

認股證搜尋：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。