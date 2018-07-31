港股直擊 即巿股評

今日為7月份最後一個交易日，外圍科技股續走弱，料繼續利淡騰訊(00700)表現，加上恒指勢將出現「死亡交叉」訊號，或令投資者入市仍然維持審慎。

隔晚美股收跌，反映科技股表現的納指錄得三年來首次連續三天均跌逾1%，收跌1.39%，報7630點，跌穿50天線；道指收跌144點或0.57%，報25306點；標普500指數收跌0.58%，報2802點。Twitter收跌8%，Netflix收跌5.7%，Facebook、亞馬遜均跌逾2%。拼多多涉嫌賣假貨，股價急跌8.5%。搜狐季績疲弱，股價瀉13.4%。美股第二季度業績公布如火如荼，周二盤後放榜的蘋果公司最受關注，另外本周將公布業績的其他大市值公司還有寶潔、輝瑞製藥、百度、特斯拉、卡夫亨氏、巴郡等。

本周可算是全球主要央行的「超級周」，日本央行將在周二結束兩日會議，或將考慮調整巨量的刺激計劃。聯儲局則將於周三結束議息會議，市場預計聯儲局將在聲明中表示，經濟增長強勁且通脹率正邁向其2%的目標，並明確表示更多的加息舉措即將到來。英國央行則料於周四宣布加息，為2008年金融危機來第二次加息。周一美滙指數紐約尾盤跌0.34%，報94.37。此外，本周有多項重要經濟指標公布，以美國非農就業報告最受市場關注。

國際油價上升，投資者擔憂中東地區和加拿大原油供應減少。紐約期油收升2%，每桶報70.09美元，三個星期以來首次突破70美元。布蘭特原油期貨收漲0.79%，報75.35美元/桶，亦創三周新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.61元，較本港上日收市高0.91元；騰訊(00700)昨日低見361.6元，創今年以來低位，其ADR進一步下跌，收報361.02元，低6.18元；國壽(02628)ADR收報19.82元，低8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.06元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報5.97元，高5仙；中石化(00386)ADR收報7.48元，低3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.94元，低1仙；聯通(00762)ADR收報9.76元，高1仙。

ADR港股比例指數報28669，較周一恒指收市跌63點或0.22%。恒指昨日午後最多跌264點，低見28539，於10天及20天線(約28460)見支持，收報28733點，跌71點，大市成交額723億元，仍處偏低水平。留意恒指50天平均線(昨日為29553)將於今日跌穿250天線(29549)，出現被視為利淡中長線後市的「死亡交叉」，這將是2015年8月後3年來首次重現此訊號。然而，根據統計30多年間數據，恒指合共出現22次死亡交叉，但隨後大市走勢未必「例淡」，反而多數會出現短線反彈。

今早內地將公布7月份官方製造業採購經理指數(PMI)， 市場預料PMI將會微跌至51.3，較6月份的51.5為低，主要由於內地及美國互相向對方貨品徵收關稅，對製造業帶來一定壓力。

焦點股份

中石油(00857)：發盈喜，預期上半年淨利潤按年增長1.07倍至1.22倍，主要受惠於油價上升，集團的原油、天然氣、成品油等主要產品，平均實現價格上升。

洛陽鉬業(03993)：預期上半年淨利潤按年增加2.71至2.95倍，淨利潤增加到31億至33億元人民幣，因為主要金屬產品銅、鈷、鉬及鎢的市場價格，有較大幅度上升。

長實集團(01113)：公布已落實旗下中環和記大廈之重建計劃，將於明年展開重建，預計2023年落成。長實表示，重建後的和記大廈樓面面積超過49萬平方呎，樓高約41層，並設185個停車位。

旭輝控股(00884)：預期上半年核心淨利潤按年增長不少於五成。

光匯石油(00933)：表示為優化股權及資產結構，正商討出售舟山油庫及碼頭設施，及15艘海上運輸大型油輪。有關計劃仍處於初步階段。

黛麗斯(00333)：預期截至6月底止年度除稅後溢利增長超過一倍，其中下半年度錄得虧損，主要因為泰銖和人民幣兌美元滙率增強，導致生產業務成本增加等。

山東墨龍(00568)：公布截至6月底半年純利3257萬元人民幣，按年增加3.63倍， 不派中期息。

博駿教育(01758)：今日首日掛牌，據耀才暗盤交易市場，暗盤收市價2.8元，較招股價2.36元高出一成九。股份公開招股部分錄得超額認購236.71倍，以招股價上限定價，集資淨額4.38億元。

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