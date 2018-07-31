即巿股評 港股直擊

周一恒指低開173點後反覆回升，早段最高升至28839水平，但高位有回吐，午後低見28539點，尾市跌幅收窄，收報28733，僅跌71點或0.25%。

恒指在即月期指期權結算日，最後收高於本欄最近頻頻提及的28200至28600點的成交量密集區，老徐兩個星期之前的28400點short put倉(見7月17日及23日【搏拳實錄】)，因此可以收足全數469點期權金；加上本欄昨天提到上周三沽出、用以「對沖」short put倉位的即月28914點期指，扣除佣金亦有差不多270點進賬(期權和期指都是每1點等於50元)，7月23日〈中間落墨希望贏包糖〉標題所講的目標至此超額完成。

應補充解釋的是，恒指上周三曾升至28964點的7月份第二高位，老徐立刻打算買入行使價28800點即月期指put，直接為28400點short put open position鎖定利潤，但買入28800點的價外put，當時仍需付約130點期權金，老徐見距離結算只剩3個交易日，「唔捨得」畀百多點期權金之餘，更重要的是根據EJFQ圖表，29100點估計將成為恒指相當大的阻力，橫掂手持超過400點的short put期權金「墊底」，於是決定沽出28914點期指(市場即時做價)，情願「有風險地對沖」手上的28400點short put。

就在老徐沽期指的第二日，恒指一度衝上29083點，創7月份最高水平，但最後還是倒跌收市。至於上文提到的29100點阻力，首先是EJFQ系統的恒指圖表顯示，自5月中旬形成的以1個標準差計算的TrendWatch下降通道，其通道頂上周中段已逐漸下降至約29100點，以EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數近期持續在單位數字徘徊的表現，老徐都幾有信心，恒指短線難以突破並企穩在TrendWatch下降通道頂。

更值得一提的是，EJFQ的恒指6個月走勢圖顯示，恒指今年6月19日裂口跌穿30200至30600點的最大型成交量密集區之後，進入一個由3條bar組成的29100至30200點、「規模」較小的成交量密集區，不過，這個成交量密集區在短短4個交易日之後已明顯失守，因此29100點原本的成交量密集區底支持，現已變為蟹貨區阻力。老徐估計，8月的主題是：恒指由29100至30200點的成交量密集區「降呢」，去到29100至大約27800點(7月20日的27745點的今年intraday低位)的區間爭持。

至於投資攻略，支持恒指近日反彈的EJFQ系統的「詳細行業動力統計圖」未有顯示轉差跡象，中線市寬則仍處於支持區之下，甚至反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五收市才顯著跌了8.3個百分點之多，暫難判斷恒指幾時才完成這波超賣反彈。老徐預備，等到恒指一旦再度挑戰29100點的蟹貨區底重要阻力附近就short貼價 call。

老徐