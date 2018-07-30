即巿股評 港股直擊 國際財經

騰訊(00700)昨日曾挫逾3%，低見361.6元，再創今年新低，收報367.2元，仍跌1.6%，拖累恒指回落71點，港股「七翻身」難度倍增，其他新興市場相信亦無法收復6月失地。今年以來，MSCI新興市場指數和恒指分別錄得5.71%和3.73%跌幅。

相反，納指上周繼續破頂，年初迄今累飆12.08%；標普500指數經過2月至4月一番調整後，再次進入升軌，近7個月上漲5.43%。

美股與新興市場之間表面看來依舊強弱懸殊，其實已現隱憂。

重磅科技股Facebook、Netflix、Twitter和英特爾(Intel)公布第二季業績後都遭到拋售，其中Facebook和Twitter更輪流急插兩成。據彭博資料顯示，計算5月16日至7月27日期間，標普500指數成分股「放榜」後5個交易天的平均變幅，科技股挫3.5%，屬於表現最差的板塊。

科企股高處不勝寒早在預期內，本欄於7月初就提及科技股如失動力或令市場深度調整(詳見7月5日本欄)，其後指出MSCI新興市場指數與MSCI美國指數比率下試過去3年的支持位，代表新興市場與美股兩極化很可能已屆轉捩點，而FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)成為「最擠擁交易」，足視作美股整體後市風向標(詳見7月19日本欄)。

只要把板塊指數和標指的比率一併比較，便可以看到板塊輪動：科技股指數上升動力已減弱，至於暫時仍處下降軌道的能源、金融、工業和原材料等板塊，反彈勢頭正冒起。

附【右圖】所見，納指中線市寬(成分股股價高於50天線比率)自6月初70%阻力區反覆挫至上周五的41%，傳統上，中線市寬跌穿50%普遍被視為市況轉差的訊號，按照往績，中線市寬如未能站穩40%水平，後續出現深度調整機會大增。

問題是，科技股走弱將對大市走勢帶來多少衝擊呢？標普500指數年初至今進賬5.43%，佔權重約13.6%的FAANG貢獻近半升幅，以此估計，科技股一旦失勢，莫說納指，標普500指數恐怕也跟着轉差。

再者，因應FAANG過往強勢表現，吸引交易所買賣基金(ETF)納入持倉。The Bear Traps Report創辦人Larry McDonald統計，把FAANG列為15大持倉的ETF數目，由2010年62隻暴增至目前605隻，資金「被動」地流入FAANG，驅使它們與大市去向密切相關，FAANG若大幅調整，勢間接加重了整體股市沽壓。

雅虎前副總裁Adam Taggart則把FAANG比喻作煤礦裏的金絲雀，礦井內金絲雀如有異樣甚或死亡，可預示毒氣正在蔓延，須立即把礦工撤離礦洞，意味FAANG形勢轉壞會令市場信心崩潰。現在Facebook和Netflix兩隻雀已頭暈眼花，接下來，投資者應關注本周二蘋果公司業績中對新一代iPhone銷售量預測；而近日麻煩多多的電動車生產商Tesla季績亦將出籠，管理層對Model 3產量及未來資金流等評價，至關重要。這些科技股龍頭的「成績表」，將為資金會否繼續留戀科技股，提供一定的依據。

信報投資研究部

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