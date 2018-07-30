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今日 18:37 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨買入大縮 狠沽騰訊 鐘情水泥

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港股即將踏入業績公布期，投資者入市態度審慎，期指結算日，恒指反覆跌71點，仍守28700，大市成交增一成至逾七百億元。

市場觀望氣氛濃厚下，北水入市戒心亦重，全日淨流入僅2180萬元(人民幣‧下同)，遠較上周五的3.48億元，大縮93.7%。

北水沽得最狠是股王騰訊(00700)，全日淨沽6.58億元。騰訊最低見過361.6元，挫3.06%，創今年低位，收市跌1.6%，但仍質低恒指44點，為拖低今日大市主兇。

項目停工檢查安全隱患的碧桂園(02007)，今日遭北水大手沽2.72億元，碧桂園收插7.5%，為包尾藍籌股。吉利(00175)亦有9839萬元北水流出，而碧桂園與吉利是第二及第三多北水淨沽個股。

近期強勢的水泥股獲北水睇中，海螺水泥(00914)及其母公司海螺創業(00586)獲淨買2.01及1.43億元，為今日第一及第三多北水淨買個股；中建材(03323)也獲追入1.16億元。

另外，內銀亦見北水手影，工行(01398)及建行(00939)獲北水分別掃入1.9億和6364萬元，工行更是第二最多北水淨買股份。

手機股則見北水換馬，舜宇(02382)被北水淨沽6171萬元，部份流入中興(00763)，全日淨買入4749萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、碧桂園、華能(00902)、工行、海螺創業、吉利、融創(01918)、中車(01766)、石藥(01093)及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 東江環保(00895)、騰訊、海螺、中建材、中車、吉利、中興、建行、工行及中國東方(00581)。

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