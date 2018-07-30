港股直擊 即巿股評

美股納指上周五急挫，A股今日倒跌，深成指插1.2%，在中美股市齊夾擊下，港股期指結算日急挫逾兩百點下仍能回穩，收市力守28700，成交則較上周五增逾一成至超過700億元。

恒指今早低開173點，報28631，早段一度止跌回升34點，高見28839點，惟A股由升轉跌，加上騰訊(00700)沽壓重，港股重拾弱勢，午後最多跌264點，低見28539。不過，十天(現處28469)及廿天線(現處28460)見支持，尾市跌幅顯著收窄。恒指收報28733點，跌71點或0.25%，大市成交額723億元，較上周五增10.42%。大市今日上升股比例為37%，下跌股比例為63%。

國企指數收報11046點，跌1點或0.01%。

恒指即月期貨收市跌85點，報28644點，低水89點。下月期指收報28676，跌43點，低水57點。

歐洲三大股市向下，法國CAC指數最新跌0.32%，美國道指期貨亦跌14點，報25400。

藍籌股個別發展。騰訊受Facebook及Twitter上周先後大跌影響，今早最低見過361.6元，挫3.06%，創今年低位，收市只跌1.6%，但仍質低恒指44點，為拖低今日大市主兇；滙控(00005)下滑0.2%；地產股新地(00016)及信置(00083)分別升1%和1.7%；信置更跑贏一眾藍籌。恒生(00011)今日再創新高，收升1.1%。

焦點板塊

內房股：內地有評論文章指，樓市調控應從緊從嚴，謹防三、四線城市成為新的風險聚集地，內房股沽壓大。項目停工檢查安全隱患的碧桂園(02007)瀉7.5%，為包尾藍籌；雅居樂(03383)也瀉7%；綠城(03900)插6.5%；龍湖(00960)挫4.4%；世房(00813)挫3.9%；萬科(02202)跌2.8%；恒大(03333)下滑1.8%。

汽車股：沽壓亦顯著，華晨(01114)挫5.1%；吉利(00175)跌2.9%；比亞迪(01211)挫3.2%，為表現最曳國指成分股；廣汽(02238)下滑0.3%；東風(00489)跌0.9%。

水泥股：有大行估計淡季影響正逐漸消退，加上憧憬基建投資步伐或加快，帶動水泥股逆市向好。龍頭海螺(00914)彈升3.2%；中建材(03323)揚1.6%；華潤水泥(01313)漲1.3%；金隅(02009)漲2%；亞洲水泥(00743)走高3.4%。

中車系：內地有報道指，中鐵總為配合三年貨運增量行動，計劃未來三年新購置貨車21.6萬輛、機車3756台，帶挈中車(01766)及中車時代(03898)分別升5%和2.6%，而中車更是升幅最大的國指成分股。個別鐵路基建股跟升，中鐵建(01186)及中交建(01800)分別漲2.1%和1.4%。

焦點股份

裕元(00551)：發盈警，料中期溢利大跌40至45%，全日捱沽，收市瀉12.3%。

建成控股(01630)：下午兩時過後突飛墜，最低見過0.38元，狂瀉93.4%，收報0.495元，大插91.4%，為全日最大跌幅港股，成交金額達2.62億元。

國際家居(01373)：業績標青，截至4月底止全年盈利按年增兩成，全日急揚13.7%。

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